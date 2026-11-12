سهم «إنفيديا» يهبط 13% ..تراجعات حادة في وول ستريت ومخاوف الشرق الأوسط



تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، مع تجدد الضغوط البيعية على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في أعقاب التطورات المفاجئة المتعلقة بشركة «إنفيديا»، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوترات في الشرق الأوسط وآفاق التوصل إلى اتفاق مع إيران.



وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.32%، في حين تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنحو 0.47%، متأثراً بعمليات بيع مكثفة في أسهم شركات التكنولوجيا، في المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 108 نقاط، بما يعادل 0.06%.



وتصدرت «إنفيديا» مشهد الضغوط على قطاع التكنولوجيا، بعدما هبط سهمها بأكثر من 13%، عقب الإعلان عن استقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وتكليف المديرة المالية كوليت كريس بتولي منصب الرئيسة التنفيذية بالإنابة، وسط تقارير أثارت جدلاً بشأن علاقة مزعومة لهوانغ بشخص يُشتبه في ارتباطه بالاستخبارات الصينية.



وامتدت تداعيات التطورات إلى أسهم شركات أخرى مرتبطة بصناعة الذكاء الاصطناعي، إذ تراجع سهم «أوراكل» بنحو 3%، في حين هبط سهم شركة «نيبيوس» المتخصصة في البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بنحو 20% في تداولات ما قبل الافتتاح، رغم إعلانها نتائج فصلية تجاوزت توقعات الإيرادات، وذلك بعد تقديم توقعات مستقبلية مخيبة لآمال المستثمرين.



في المقابل، استفادت بعض الشركات المنافسة من تحول السيولة داخل القطاع، إذ ارتفع سهم «برودكوم» بنحو 4%، وسهم «إيه إم دي» بنحو 1% خلال التعاملات، مع اتجاه المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في شركات صناعة الرقائق.



وعلى صعيد أسواق الطاقة، استقرت أسعار النفط نسبياً، مع تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قرب 86 دولاراً للبرميل، وخام برنت القياسي العالمي حول 93 دولاراً، بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران، في تصريحات عززت حالة الضبابية بشأن المسار الدبلوماسي والتطورات الإقليمية.



وفي مؤشر آخر على أوضاع الاقتصاد الأمريكي، أظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 9 آلاف طلب إلى 200 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 195 ألف طلب. وفي المقابل، انخفضت الطلبات المستمرة بمقدار 20 ألفاً إلى أقل بقليل من 1.7 مليون طلب.



وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، واحتمالات تشديد السياسة النقدية، وارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، فضلاً عن التوجهات التنظيمية المرتقبة لقطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.



وحذر سمير سامانا، رئيس قسم الأسهم العالمية والأصول الحقيقية في معهد ويلز فارجو للاستثمار، من المبالغة في التفاؤل بشأن تعافي الأسواق، مشيراً إلى أن استمرار التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة والتغيرات التنظيمية في قطاع التكنولوجيا تمثل عوامل تستدعي الحذر في تقييم آفاق الأسهم خلال الفترة المقبلة.