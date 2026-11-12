نيكاي يرتفع بفضل قطاع التكنولوجيا

ارتفع ​المؤشر نيكاي الياباني ارتفاعا طفيفاً اليوم ‌الخميس، ​مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا على الرغم من تراجع سهمي أدفانتست وإيبيدن المرتبطتين بإنفيديا، وسط حالة من ضبابية تكتنف الشركة الأمريكية المصنعة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وصعد ⁠نيكاي 0.33 بالمئة إلى 61448.21 نقطة بحلول الساعة 0125 بتوقيت جرينتش، وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ‌0.59 بالمئة إلى 3952.62.

وقال دايسوكي هاشيزومي كبير المحللين لدى دايوا سيكيوريتيز "مستقبل إنفيديا ‌غير واضح، ولهذا السبب تراجعت أسهم ‌الشركات التي تربطها علاقات وثيقة بها".

وأضاف "لكن ‌الأسهم الأخرى ‌المرتبطة بصناعة الرقائق ارتفعت، متتبعة نظيراتها في وول ستريت، ​وهناك توقعات ‌بأن ​الشركات المنافسة لإنفيديا قد تستفيد ⁠من حالة ضبابية التي تحيط بها".

وقال مصدر مطلع لرويترز إن مجلس ​إدارة ⁠إنفيديا ⁠يجتمع لاتخاذ قرار بشأن إقالة الرئيس التنفيذي جنسن هوانج وسط تقارير عن ⁠علاقتين خارج إطار الزواج تورط فيهما.

وانخفض سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 2.89 بالمئة، وهوى سهم إيبيدن المصنعة لمكونات الإلكترونيات 6.11 بالمئة.

إلا أن سهم ‌طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق صعد 2.57 بالمئة، ​وارتفع سهم شركة كيوكسيا المصنعة لشرائح الذاكرة 2.4 بالمئة.

وكسب سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا ​بنسبة 0.67 بالمئة.