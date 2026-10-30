الأسواق العربية تحت الضغوط البيعية في أكتوبر

شهدت أسواق الأسهم العربية حالة من الحذر وسط ضغوط بيعية خلال تعاملات شهر أكتوبر، وسط تباين في مستويات التراجع بين سوق وأخرى.

وجاءت تحركات الأسواق في وقت تراقب فيه الأوساط الاستثمارية تداعيات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وسط تقييم المستثمرين لأداء الشركات ومدى قدرتها على الحفاظ على مستويات الربحية والنمو، وهو ما أضاف عاملاً آخر إلى حسابات المستثمرين خلال الشهر.

سوق دبي

أغلق سوق دبي المالي عند 5770.73 نقطة، منخفضاً 3.18% خلال شهر أكتوبر.

وارتفعت أسهم دبي للمرطبات 10.71%، ووطنية إنترناشيونال 8.21%، ووطنية 4.67%، ومزايا القابضة 4%، فيما انخفضت أسهم سلامة 24.14%، وأمان 21.54%، وجي إف إتش 18.3%، والإمارات ريم للاستثمار 18%.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9466.34 نقطة منخفضاً 6% خلال شهر أكتوبر.

وصعدت أسهم أسمنت الخليج 23.5%، والعربي المتحد 12.03%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 10.1%، وطيران أبوظبي 7.56%، فيما تراجعت أسهم أبوظبي الوطنية للاستثمار 23.2%، وعنان للاستثمار القابضة 22.8%، وفينكس كروب 19.7%، وجي إف إتش 17.2%.

السعودية

شهد مؤشر «تاسي» تراجعات شبه جماعية بالقطاعات، يتصدرها قطاع البنوك، فيما تمكن قطاع الطاقة من مخالفة الاتجاه، بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

وهبط تاسي بنحو 4.97% خلال الشهر، منهياً التعاملات عند النقطة 9921.50، وذلك مقارنة مع إغلاق سبتمبر عند مستوى 10440.64 نقطة.

وعلى صعيد القيمة السوقية للأسهم المتداولة، فقد سجلت تراجعاً بنحو 11 مليار ريال، ليسجل رأس المال السوقي 9.114 تريليونات ريال، مقارنة مع 9.125 تريليونات ريال في نهاية سبتمبر.

وفيما يتعلق بحركة التداولات، فقد سجلت قيم التداولات ارتفاعاً إلى 83.78 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 79.15 مليار ريال في سبتمبر، كذلك ارتفعت أحجام التداولات إلى 5.15 مليارات سهم، مقابل 3.92 مليارات سهم في سبتمبر.

وتراجعت أسهم طباعة وتغليف 28%، والصناعات الكهربائية 26.2%، وتسهيل 24.2%، وبوان 23.8%، فيما ارتفعت أسهم حديد وطني 61.54%، ولجام للرياضة 20%، والأسماك 19.5%، والمطاحن الأولى 12.71%.

الكويت

وفي الكويت، هبط مؤشر السوق الأول بنحو 3% خلال الشهر إلى 8892.55 نقطة، كذلك تراجع مؤشر السوق العام بأكثر من 3.5% إلى 8453.99 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 7% تقريباً إلى 8454.85 نقطة.

وعلى صعيد القيمة السوقية، فقد تراجعت بنحو 2 مليار في أكتوبر، مسجلة 50.63 مليار دينار، كما انخفضت أحجام التداولات الشهرية إلى 5.58 مليارات سهم، وتراجعت قيم التداولات إلى 1.48 مليار دينار، كما هبط حجم الصفقات إلى 426.37 ألف صفقة.

أما عن أداء المؤشرات الكويتية في الأسبوع الأخير من الشهر، فقد سجلت محصلة خضراء، ليرتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.94%، كما صعد المؤشر العام بنسبة 1.97%، وارتفع الرئيسي بنسبة 2.13% وكذلك الرئيسي 50 بنسبة 2.13%.

وانخفضت أسهم الصفاة 30.3%، وأولى تكافل 26.4%، والتقدم 23.6%، فيما صعدت أسهم تمدين أ 13.1%، ووطنية 12.7%، وتحصيلات 12.3%.

قطر

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة القطرية تعاملات شهر أكتوبر عند مستوى 9151.18 نقطة، وذلك مقارنة مع مستوى إغلاق شهر سبتمبر الماضي عند 9244.53 نقطة، بتراجع نسبته 1.01%، بما يعادل 93.35 نقطة.

فيما سجلت السوق القطرية أداءً إيجابياً في الأسبوع الأخير من الشهر، ليرتفع مؤشرها العام بنسبة 6.27% مقارنة بمستوى الأسبوع قبل الأخير من الشهر.

وعلى صعيد القيمة السوقية للأسهم في بورصة قطر، فقد بلغت بنهاية الأسبوع الأخير من الشهر 556.034 مليار ريال.

وتراجعت أسهم مسيعيد 16%، وكيو إل إم 14%، وإنماء القابضة 12.61%، فيما انخفضت أسهم الأسمنت 12.95%، والتحويلية 10.95%، والسينما 9.98%.

مسقط

وفي عُمان، أنهى المؤشر العام «مسقط 30» تعاملات الشهر على تراجع بنحو 2.92% تقريباً ليغلق عند مستوى 7346.19 نقطة، وذلك تحت ضغط تراجع جماعي للقطاعات، وعلى رأسها قطاع الخدمات الذي انخفض بنحو 2% تقريباً.

وبحلول نهاية الشهر، بلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 38.59 مليار ريال، بتراجع عن 39.23 مليار ريال بنهاية سبتمبر (بما يشكل خسارة سوقية بأكثر من 640 مليون ريال).

وسجلت كميات التداول ارتفاعاً إلى 4.189 مليارات ورقة مالية، كما ارتفعت قيم التداولات لتسجل 1.291 مليار ريال.

وعلى صعيد أداء الأسهم خلال الشهر، فقد تصدر سهم العنقاء للطاقة قائمة التراجعات بانخفاض 28.62%، تلاه سهم بنك عمان العربي بنسبة 21.8%، وعمان والإمارات 19.53%، فيما تصدر سهم صحار للطاقة قائمة الارتفاعات بنمو نحو 22.5%، تلاه سهم أسمنت عمان بنسبة 9.76%، ثم المها النفطية 8%.

وفي الأسبوع الأخير من الشهر، سجل مؤشر بورصة مسقط تراجعاً بنسبة 0.45% ليفقد 33.23 نقطة مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع قبل الأخير من الشهر.

البحرين

أنهى مؤشر بورصة البحرين تعاملات شهر أكتوبر عند مستوى 1830.01 نقطة، مقارنة مع مستوى إغلاق شهر سبتمبر الماضي عند 1907.79 نقاط، ليسجل بذلك تراجعاً بمقدار 77.78 نقطة، وبنسبة انخفاض بلغت 4.08%.

وفي الأسبوع الأخير من الشهر، سجل مؤشر البحرين انخفاضاً بنسبة 1.7%، ولم يكن مؤشر البحرين الإسلامي بمنأى عن هذا الاتجاه الهابط، إذ شهد بدوره تراجعاً بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 832.61 نقطة.

وانخفضت أسهم جي إف إتش 15.53%، وألبا 7.64%، وعقارات السيف 6.85%، فيما ارتفعت أسهم البحرينية الكويتية 9.52%، ومجموعة ترافكو 3.85%، والعربية المصرفية 0.34%.

مصر

وفي مصر، تراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 4.43% منهياً تعاملات أكتوبر عند مستوى 49596.14 نقطة.

أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» فقد سجل انخفاضاً بنسبة 9.91% ليهبط إلى 16779.72 نقطة، كذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 8.62% ليغلق عند مستوى 22639.93 نقطة.

وتكبدت البورصة المصرية خسائر سوقية بنحو 164 مليار جنيه، ليسجل رأس المال السوقي 3.892 تريليونات جنيه، وذلك مقارنة بـ 4.056 تريليونات جنيه في نهاية الشهر الماضي.