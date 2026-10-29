نيكاي يرتفع بفضل توقعات أرباح أدفانتست

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم ​الخميس بفضل توقعات الأرباح المحسنة لشركة أدفانتست المصنعة لمعدات ‌الرقائق ​الإلكترونية، على الرغم من تأثر المعنويات سلبا بتراجع سهم سامسونج لإلكترونيات الكورية الجنوبية رغم تحقيقها أعلى أرباح على الإطلاق في الربع الثالث.

وأنهى نيكاي جلسة الصباح مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 64131.28 نقطة، وكان قد ارتفع في وقت ⁠سابق بنسبة وصلت إلى 1.3 بالمئة قبل إعلان سامسونج عن نتائجها.

إلا أن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا نزل 0.3 بالمئة إلى 3979.89 نقطة بعدما ساد الاتجاه الهبوطي عليه خلال ‌معظم جلسة التداول الصباحية.

وتشهد اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ذروة موسم إعلان نتائج شركات التكنولوجيا. وقدمت نتائج شركة إس.كيه ‌هاينكس أمس الأربعاء الدعم لنيكاي. وشهدت وول ستريت أداء ‌متباينا خلال الليل، إذ أعلنت شركة ألفابت عن ‌استنزاف كبير للسيولة ليهبط ‌سهمها في التداول بعد الإغلاق، في حين حققت شركة مايكروسوفت نتائج فاقت التوقعات بشكل ​كبير في التدفقات ‌النقدية.

وتعلن مئات ​الشركات اليابانية عن نتائجها يومي ⁠الخميس والجمعة، في حين يعلن بنك اليابان المركزي قراره بشأن السياسة النقدية غدا.

وقالت ماكي ساوادا محللة استراتيجيات الأسهم ​لدى ⁠نومورا للأوراق المالية "ربما تظهر ⁠السوق بعض التوتر قبيل هذه الأحداث... ربما نشهد اتخاذ المستثمرين موقفا يتسم بتجنب المخاطرة".

وارتفع سهم أدفانتست 5.4 بالمئة ⁠بعد صعوده في وقت سابق 9.1 بالمئة عقب رفع توقعات أرباحها التشغيلية السنوية 14 بالمئة أمس الأربعاء بعد انتهاء التداول.

ومع ذلك، بددت أسهم أخرى كثيرة مرتبطة بالرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي مكاسبها المبكرة، وتراجع سهم طوكيو إلكترون ‌0.9 بالمئة وسهم مجموعة سوفت بنك 0.6 بالمئة.

وهوى سهم شركة هيتاتشي 8.7 ​بالمئة ليصبح الأكثر انخفاضا من حيث النسبة المئوية على نيكاي على الرغم من رفع توقعات أرباحها للسنة بأكملها.

ومن بين 225 سهما للمؤشر نيكاي، انخفض 123 وصعد 99 بينما ​بقيت ثلاثة أسهم دون ‌تغيير.