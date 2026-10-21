نيكاي يرتفع مع تحسن توقعات الطلب على الذكاء الاصطناعي

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني ​اليوم الأربعاء مع عودة التفاؤل بشأن ‌الطلب ​في قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر.

وارتفع المؤشر نيكاي 225 القياسي 1.56 بالمئة إلى 65074.56 نقطة في بداية التداول، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.03 بالمئة إلى 4050.65 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأمريكية ⁠خلال الليل، في حين تعززت المعنويات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بفضل إعلان شركة سبيس إكس عن أول أرباح لها منذ إدراجها في البورصة. ‌ومن ناحية أخرى، أفادت تقارير بأن شركات تينسنت وعلي بابا وبايت دانس طلبت أكثر من ثلاثة ‌ملايين وحدة معالجة رسومات من إنفيديا من ‌طراز آر.تي.إكس برو 5500 بقيمة تزيد على 35 ‌مليار دولار.

وأظهرت بيانات ‌حكومية اليوم الأربعاء أن الصادرات اليابانية ارتفعت في سبتمبر أيلول 16.7 ​بالمئة عنها ‌قبل عام، ​وهي نسبة أقل من التوقعات ⁠لكنها لا تزال تدل على قوة الطلب على أشباه الموصلات والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال يوشيتاكا ​أرايا ⁠المحلل في ⁠مونكس للأوراق المالية في تقرير "في أعقاب الأداء القوي بالسوق الأمريكية، من المتوقع أن تفتح السوق اليابانية ⁠اليوم على هيمنة من المشترين".

وعلى المؤشر نيكاي 225، ارتفع 140 سهما وانخفض 85 سهما.

وكان السهم الأكثر ارتفاعا بالنسبة المئوية على المؤشر سهم ميتسوي كينزوكو الذي قفز 7.10 بالمئة، يليه ‌سهم إيبيدن الذي صعد 5.92 بالمئة، وجيه.إكس أدفانسد ميتا الذي تقدم ​5.22 بالمئة.

أما الأسهم التي سجلت أكبر خسائر فهي سهم توهو الذي انخفض 3.41 بالمئة، يليه سهم شيفت الذي تراجع 2.88 بالمئة، وسهم أيون ​الذي نزل 2.46 بالمئة.