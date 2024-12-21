سوق دبي يقفز 4.7 % في أسبوع بمكاسب 40 مليار درهم

قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4.71 % في أسبوع، وحقق مكاسب بنحو 40 مليار درهم في 5 جلسات، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة والمرافق العامة. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 837 مليار درهم، في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، وصولاً إلى 876.98 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» ارتفاعات أسهم دبي ليقفز 34.5 %، وارتفعت أسهم سكون للتأمين 12.7 %، وسوق دبي المالي 8.09 %، والأسمنت الوطنية 7.6 %، وإعمار للتطوير 4.6 %، وإمباور 4.5 %، وزاد دبي الإسلامي 3.7 %، ودبي للتأمين 3.85 %، وديوا 3.4 %، والإمارات دبي الوطني 3 %.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع، بنحو 2.6 مليار درهم تعادل 42 % من سيولة السوق الإجمالية، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 592.8 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً 584.4 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 250.9 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 3.6 مليارات درهم، مقابل مبيعات بنحو 3.37 مليارات درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.93 %، إلى مستوى 9351.25 نقطة في أسبوع، ليربح السوق نحو 16 مليار درهم. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 878.9 مليون درهم في أسبوع، تلاه «الدار العقارية»، جاذباً 477.9 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 399.7 مليون درهم.

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 56 مليار درهم في 5 جلسات، مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة في سوق دبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.761 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، إلى 3.817 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.940 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و876.98 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع، قاربت 12.4 مليار درهم، موزعة بواقع 6.14 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و6.2 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 3 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 191.9 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأداء اليومي، عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، ليرتفع مؤشر السوق 0.21 %، إلى 5057.3 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.84 %، إلى مستوى 9351.25 نقطة.