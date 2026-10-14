أسهم شركات الرقائق تدعم مؤشر "نيكاي" الياباني

تعافى المؤشر نيكاي الياباني اليوم ، من الانخفاض الحاد الذي سجله في الجلسة السابقة مع ارتفاع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، في حين أثرت انخفاضات أسهم البنوك سلبا على المؤشر توبكس.
وارتفع المؤشر نيكي 0.61 بالمئة إلى 68193.13 عند استراحة منتصف النهار، بعد أن أنهى تداولات أمس على انخفاض 1.8 بالمئة ، فيما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05 بالمئة إلى 4108.8.
وارتفعت أسهم شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطتين بصناعة الرقائق الإلكترونية 1.19 بالمئة و0.78 بالمئة على الترتيب، كما ارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك 2.15 بالمئة.