نيكاي يتراجع مع هبوط أسهم شركات الذكاء الاصطناعي

​تراجع المؤشر نيكاي الياباني اليوم ‌الثلاثاء ​مع تزايد عمليات البيع في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أعقاب تراجع أسهم الرقائق الأمريكية، فيما زادت التوترات ⁠الجيوسياسية من عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وهبط المؤشر نيكاي 2.64 بالمئة إلى 67206.79 نقطة في ‌التعاملات المبكرة، متجها لتسجيل خسائر للجلسة الرابعة على التوالي.

كما انخفض ‌المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.56 ‌بالمئة إلى 4081.76 نقطة.

وخسر المؤشر ‌ناسداك الأمريكي ‌0.44 بالمئة خلال الليل مع تراجع أسهم ​الرقائق. كما ‌أبقت ​المخاوف بشأن الخطوة المقبلة ⁠لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ​المستثمرين ⁠في ⁠حالة حذر.

وقالت ماكي ساوادا، محللة الأسهم في شركة نومورا ⁠سيكيوريتيز إن المخاوف تتزايد بشأن العوائد المحتملة للاستثمارات الضخمة في شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بينما تحد تأثيرات التوترات العالمية ‌على أسعار الطاقة من التفاؤل.