نيكاي يهبط وسط جني المستثمرين للأرباح

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء متأثرة ​بانخفاض أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ سعى المستثمرون ‌إلى جني ​الأرباح من موجة ارتفاع سريعة في الآونة الأخيرة.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.86 بالمئة ليصل إلى 70074.13 نقطة عند استراحة منتصف التعاملات. وتجاوز المؤشر حاجز 70 ألف نقطة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وارتفع بنسبة تقارب خمسة بالمئة ⁠منذ بداية الشهر.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.59 بالمئة إلى 4158.89 نقطة.

وانخفض سهم ‌شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 1.7 بالمئة ‌بعد أن سجل مستوى قياسيا يوم الاثنين. وتراجع سهم ‌طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع ‌الرقائق 2.81 بالمئة. كما هوى سهم كيوكسيا المصنعة لذاكرة التخزين 4.06 بالمئة.

وقال إيكيدا ​إن المكاسب التي ‌حققتها الأسهم الأمريكية ​لم تكن قوية بما يكفي لدعم ⁠الأسهم اليابانية.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع خلال الليل مع استقرار أسعار النفط الخام وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما ​وفر بعض الراحة ⁠من المخاوف ⁠التي شغلت بال المستثمرين في الأسابيع القليلة الماضية، وسمح للأسواق بتحويل انتباهها إلى موسم إعلان نتائج الربع الثالث الذي يقترب.

وخالف سهم ⁠مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، الاتجاه وارتفع 0.38 بالمئة. كما ارتفع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.2 بالمئة.

وانخفض سهم شركة كيرين هولدنجز المصنعة للجعة 2.31 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركة أساي جروب هولدينجز 1.54 بالمئة.

ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفضت 67 بالمئة وارتفع 29 بالمئة من الأسهم ​وظل ثلاثة بالمئة منها دون ‌تغيير.