نيكاي يرتفع بدعم من مكاسب وول ستريت وتراجع النفط

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني ​اليوم الثلاثاء مدعوماً بالمكاسب التي سجلتها سوق وول ‌ستريت ​خلال الليل وانخفاض أسعار النفط الخام.

وصعد المؤشر نيكاي 0.2 بالمئة ليختتم جلسة الصباح عند 70081.53 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة ليصل إلى 4163.61 نقطة.

ومن بين 225 سهما على ⁠المؤشر نيكاي، ارتفع 140 سهما وانخفض 82 سهما، بينما بقيت ثلاثة أسهم دون تغيير.

وخلال الليل، ارتفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة، إذ سجل المؤشر ناسداك ‌المجمع الذي يركز على قطاع التكنولوجيا مستوى قياسيا وسط ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك إنفيديا.

أما ‌أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية، فجاء أداؤها ‌متباينا، إذ ارتفع سهم أدفانتست المصنعة لمعدات الرقائق ‌الإلكترونية 1.7 بالمئة، في حين تراجعت ‌أسهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء ​الاصطناعي 2.7 بالمئة.