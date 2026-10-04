الأسهم العالمية تتعرض للضغوط وأداء أسبوعي ضعيف

أنهت الأسواق المالية العالمية تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء، مع تراجع مؤشرات رئيسة في وول ستريت وأوروبا، مقابل مكاسب لافتة للأسهم اليابانية، فيما واصلت أسواق السلع تحركاتها، تحت تأثير تطورات السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.

وتصدر تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف في نهاية الأسبوع، اهتمامات المستثمرين، فقد تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر، لكن ​هذا لا يشير على الأرجح إلى تحول جوهري في سوق العمل، وإنما إلى احتمال أن يكون مرتبطاً بعوامل موسمية.

وأظهر تقرير التوظيف، الذي أصدرته وزارة العمل، ​ويحظى بمتابعة وثيقة، أن الوظائف غير الزراعية ​زادت 29 ألفاً الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات ⁠أغسطس بالخفض، لتشير إلى زيادتها 133 ألف وظيفة. ​وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا زيادة الوظائف 90 ​ألف وظيفة، بعد إضافة 162 ألفاً أعلن عنها من قبل في أغسطس.

وفي أسواق السلع، تعرضت أسعار النفط لضغوط خلال الأسبوع، مع استمرار متابعة تطورات حرب إيران، والمواقف الأمريكية والأوروبية المرتبطة بأسواق الطاقة، بينما تراجعت أسعار الذهب والفضة، مع إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وول ستريت

في وول ستريت، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي خلال الأسبوع بنحو 1.3 %، منهياً التعاملات عند مستوى 51177.44 نقطة. وتراجع أداء مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.5 %، إلى مستوى 7722.93 نقطة. بينما ارتفع ناسداك بنسبة 0.6 %، ليغلق عند 27190.86 نقطة.

وتابع المستثمرون خلال الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، آخرها تقرير ضعيف بشكل مفاجئ بشأن الوظائف، وهو ما زاد الآمال في أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في أكتوبر.

أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر الشهر الماضي، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 29 ألف وظيفة، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2 %. وكانت توقعات مؤشر داو جونز تشير إلى نمو الوظائف بمقدار 84 ألف وظيفة، واستقرار معدل البطالة عند 4.1 %.

أوروبا

وسجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة أداءً سلبياً بختام التعاملات الأسبوعية المنتهية في الثاني من أكتوبر، لينخفض مؤشر ستوكس الأوروبي بنحو 1.14 %، إلى مستوى 631.35 نقطة، مقارنة بمستواه السابق البالغ 638.65 نقطة.

وفي ألمانيا، أغلق مؤشر داكس على هبوط إلى مستوى 25231.20 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.70 %، مقارنة بالإغلاق السابق عند 25408 نقاط. أما في فرنسا، فكان مؤشر كاك الأكثر تضرراً بين النظراء الأوروبيين، بحجم انخفاض بلغت نسبته 2.24 %، لينهي الأسبوع عند مستوى 7897.19 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق عند 8077.80 نقطة.

كما انخفض مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 2.18 %، ليتراجع من مستواه السابق البالغ 10695.25 نقطة، ويغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 10461.95 نقطة.

آسيا

وفي آسيا، سجل مؤشر نيكاي الياباني مكاسب ملحوظة، بعدما ارتفع من مستواه السابق البالغ 66364.20 نقطة، ليغلق عند 68309.46 نقاط، بارتفاع نحو 3 %. في المقابل، عكس مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الاتجاه نحو التراجع، حيث هبط من مستواه السابق البالغ 7080.92 نقطة، ليستقر عند 7003.74 نقاط حالياً، ليسجل خسارة بنسبة 1.09 %.