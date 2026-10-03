8.2 مليارات تداولات أسواق الأسهم المحلية في 5 جلسات

سجلت سيولة أسواق الأسهم المحلية 8.2 مليارات درهم خلال 5 جلسات، منها 5.3 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.92 مليار درهم في سوق دبي، بعد التداول على 3.08 مليارات سهم، عبر 186 ألف صفقة.

حصد سهم «إعمار العقارية» النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة 775.9 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ374.7 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بسيولة 150.14 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5901.32 نقطة متراجعاً بـ1.32% في 5 جلسات.

وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم المزايا القابضة 9.2%، ودريك آند سكل 7.2%، والإثمار القابضة 5.1%، وسكون تكافل 3.7%، ومصرف السلام السودان 3.13%، وأمانات القابضة 3%. وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9973.01 نقطة منخفضاً 2.25% خلال 5 جلسات.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 556.5 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 457.9 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 414.5 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم الفجيرة الوطني 10.4%، وبرجيل القابضة 5.22%، ورابكو للاستثمار 4.6%، وفودكو الوطنية 4.44%. وعلى مستوى الأداء اليومي، انخفضت الأسهم المحلية بآخر تعاملات الأسبوع، وتراجع مؤشر سوق دبي 0.49% إلى 5901.32 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.25% إلى 9973.01 نقطة.