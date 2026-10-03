الحذر يسيطر على أداء الأسواق العربية في أسبوع

ترقب المستثمرين لتوجهات أسعار الفائدة العالمية

سيطرت حالة من الحذر على أداء أغلب مؤشرات الأسواق العربية خلال الأسبوع الماضي، في وقت تأثرت فيه معنويات المستثمرين بتداولات اتسمت بالتحفظ.

على جانب آخر، تزامنت هذه الضغوط على الأسواق مع مراقبة حثيثة من المتداولين لمسار السياسات النقدية العالمية، لا سيما مع تزايد رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

سوق دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5901.32 نقطة، متراجعاً بـ1.32% في 5 جلسات.

وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم المزايا القابضة 9.2%، ودريك آند سكل 7.2%، والإثمار القابضة 5.1%، وسكون تكافل 3.7%، ومصرف السلام السودان 3.13%، وأمانات القابضة 3%.

في المقابل، تراجعت أسهم دبي للمرطبات 9.7%، وبنك جي إف إتش 5.3%، وسالك 4.46%، وشعاع كابيتال 3.4%، وديوا 3.3%.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9973.01 نقطة، منخفضاً 2.25% خلال 5 جلسات.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 556.5 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 457.9 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 414.5 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم الفجيرة الوطني 10.4%، وبرجيل القابضة 5.22%، ورابكو للاستثمار 4.6%، وفودكو الوطنية 4.44%.

في المقابل، تراجعت أسهم أسمنت الخليج 9.7%، وبالمز الرياضية 9.4%، والبحيرة الوطنية للتأمين 8.8%، والصير للمعدات 8.3%.

السعودية

شهدت السوق السعودية خلال الأسبوع المنتهي في الأول من شهر أكتوبر تراجعاً في أدائها العام، بعد أن افتتح المؤشر الرئيسي تداولاته عند مستوى 10607.24 نقاط، ووسّع نطاق تحركاته خلال الأسبوع ليلامس أعلى مستوى له عند 10681.84 نقطة، في حين أنهى التعاملات متراجعاً إلى 10392.97 نقطة، وبذلك سجل المؤشر خسارة أسبوعية بلغت 205.91 نقاط، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 1.94% مقارنة بإغلاقه السابق.

وعلى صعيد حركة التداولات والسيولة في السوق، بلغ إجمالي عدد الشركات المتداولة 270 شركة.

وسجلت كميات التداول نحو 941.25 مليون سهم، تم تداولها بقيمة إجمالية بلغت 18.53 مليار ريال سعودي، وجرى تنفيذ هذه التداولات عبر 1923,046 صفقة.

أما بالنسبة للقيمة السوقية الإجمالية للأسهم المتداولة، فقد بلغت مع نهاية الأسبوع نحو 9.12 تريليونات ريال.

وتصدر سهم شركة أبومعطي قائمة الأكثر خسارة خلال الأسبوع، متراجعاً بنسبة 18.83%، تلاه سهم تبوك الزراعية الذي انخفض بنسبة 16.84%، ثم سهم الأسماك بخسارة 16.19%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم عناية قائمة الأسهم الأكثر ربحية بمكاسب أسبوعية 18.84%، تلاه سهم شركة عزم الذي صعد بنسبة 5.57%، ثم سهم لازوردي بمكاسب 4.92%.

الكويت

سجلت مؤشرات بورصة الكويت محصلة حمراء خلال تعاملات الأسبوع، ليهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.5% تقريباً، ليغلق عند مستوى 8713.71 نقطة، كما هبط مؤشر السوق الأول بنحو 1.23% إلى مستوى 9113.6 نقطة، أما مؤشر السوق الرئيسي فقد سجل خسارة بأكثر من 2% خلال الأسبوع، مُغلقاً عند مستوى 8959.69 نقطة، وسجل المؤشر الرئيسي 50 تراجعاً بأكثر من 4% إلى 10111.43 نقطة.

وخسرت القيمة السوقية للأسهم المتداولة نحو 736 مليون دينار كويتي، لتهبط إلى 52.19 مليار دينار.

وعلى مستوى أحجام وقيم التداولات، فقد تراجعت كميات الأسهم المتداولة إلى 1.68 مليار سهم، بينما انخفضت السيولة الإجمالية إلى 476.18 مليون دينار، وبلغ إجمالي الصفقات المنفذة 115.27 ألف صفقة. وتصدر سهم الأنظمة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجع 42.81%، تلاه سهم مراكز الذي سجل خسارة أسبوعية بنسبة 19.29%، ثم تمدين 16.46%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الأهلية للتأمين قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بمكاسب 10.13%، تلاه سهم إيفا الذي صعد بنسبة 8.70%، ثم سهم التقدم بنسبة نمو 7.64%.

قطر

شهدت بورصة قطر تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات الأسبوع، إذ انخفض المؤشر العام بنسبة 3.01%، ما يعادل فقدان 285.44 نقطة، ليغلق عند مستوى 9192.24 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر.

وتعكس هذه التراجعات الحركة العامة للأسعار التي شهدت انخفاض أسعار 45 شركة مقابل ارتفاع أسعار 7 شركات فقط، بينما استقرت أسعار شركتين دون تغيير.

وارتبط هذا الهبوط بانخفاض القيمة السوقية للأسهم، لتسجل بختام تعاملات الأسبوع 556.45 مليار ريال قطري، وهو ما يمثل خسائر سوقية إجمالية قدرها 16.18 مليار ريال قطري مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي.

وبلغت قيم التداولات الأسبوعية نحو 1.55 مليار ريال قطري، وأحجام التداولات 602.96 مليون سهم، عبر 106.99 آلاف صفقة.

وتصدر سهم شركة المستثمرين قائمة الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع بتراجع بنحو 10%، تلاه سهم المتحدة للتنمية بانخفاض 8.2%، ثم سهم بنك الدوحة الذي تراجع بنسبة 8%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم شركة دلالة قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بمكاسب 7.6%، تلاه سهم التحويلية بمكاسب 7%، ثم سهم العامة الذي ارتفع بنسبة 4.5%.

مسقط

في المقابل، أنهت بورصة مسقط تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي «مسقط 30» الذي أغلق عند مستوى 7598.51 نقطة، مسجلاً صعوداً بنسبة 0.59% (أو ما يعادل 44.39 نقطة مقارنة بمستواه في نهاية الأسبوع الماضي)، بدعم من مكاسب جماعية للمؤشرات القطاعية.

وارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 55.26%، كما صعدت القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة 52.34%. وتصدر سهم الحسن الهندسية «قيد التصفية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، بمكاسب 20%، تلاه سهم الكروم العمانية بارتفاع 13.64%، ثم سهم مطاحن صلالة بنسبة 9.03%، في المقابل، تصدر سهم عمان للمرطبات قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بخسارة بنسبة 8.33%، يليه سهم الوطنية للمنظفات الصناعية بانخفاض 6.64%، ثم سهم تكافل عمان للتأمين الذي تراجع بنسبة 4.92%.

البحرين

شهدت الأسهم البحرينية أداءً متبايناً خلال الأسبوع، لينهي مؤشر البحرين العام تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 1904.50 نقاط محققاً ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.05%، بينما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 905.58 نقاط مسجلاً تراجعاً بنسبة 1.07%.

وشهدت بورصة البحرين حركة تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2390,994 ديناراً بحرينياً، وذلك من خلال تداول كمية إجمالية قدرها 11526,968 سهماً خلال الأسبوع.

وتصدر سهم عقارات السيف قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع 10.61%، تلاه أي بي أم تيرمينالز 3.01%، ثم البحرين الوطنية القابضة 2.08%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم الفنادق الوطنية قائمة الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع بتراجع 6.67%، تلاه بنك جي إف إتش 4.23%، ثم بيتك 0.48%.

بورصة مصر

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً جماعياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما خالف مؤشر سندات الخزانة الاتجاه العام مسجلاً ارتفاعاً محدوداً.

وأغلق مؤشر EGX30، الذي يقيس أداء أكبر 30 سهماً من حيث السيولة والنشاط، عند مستوى 53055.03 نقطة بنهاية الفترة، متراجعاً بنسبة 1.34%، بعدما سجل أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 54278.64 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى 50940.72 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.38%، ليغلق عند 19363.53 نقطة، مقابل أعلى مستوى بلغ 20188.96 نقطة، وأدنى مستوى عند 17984.67 نقطة.

وسجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضاً بنسبة 2.20%، منهياً تعاملات الأسبوع عند 25655.63 نقطة، مقارنة بأعلى مستوى خلال الفترة عند 26620.75 نقطة، وأدنى مستوى عند 24013.80 نقطة.

وعلى صعيد المؤشرات الأخرى، تراجع مؤشر EGX33 الشرعية بنسبة 0.97%، ليغلق عند مستوى 6447.37 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX35-LV بنسبة 1.44% إلى 6493.82 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 1.54%، مسجلاً 66124.44 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع.

وكان مؤشر تميز الأكثر تراجعاً بين المؤشرات الواردة في التقرير، بعدما انخفض بنسبة 5.85%، ليغلق عند مستوى 42317.78 نقطة.

في المقابل، سجل مؤشر سندات الخزانة ارتفاعاً بنسبة 0.20%، ليصل إلى 2667.13 نقطة في نهاية الفترة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 2661.88 نقطة.

وبذلك اتسم أداء مؤشرات الأسهم خلال الأسبوع بالضغوط البيعية والتراجعات الجماعية، في الوقت الذي تحرك فيه مؤشر سندات الخزانة في الاتجاه الصاعد.