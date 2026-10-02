«وول ستريت» تتحول إلى الهبوط مع ارتفاع عوائد السندات

تحولت المؤشرات الأمريكية للتراجع، أمس، رغم استمرار إقبال المستثمرين على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في بداية التعاملات، بالتزامن مع تجدد موجة بيع سندات الخزانة.

وصعد سهم «ميكرون تكنولوجي» 0.7% إلى 1072 دولاراً، عقب تسجيل الشركة إيرادات وأرباحاً فصلية تفوق التوقعات في الربع الرابع من العام المالي 2026، كما ارتفع سهم «ألفابت» بنحو 2% إلى 347.1 دولاراً، وذلك بعدما كشفت الشركة عن أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي «جيميناي 4 أرجون».

وخلال التعاملات هبط مؤشر داو جونز 0.27 % وستاندرد آند بورز 0.16 % ونزل مؤشرناسداك 0.17 %.

وأظهرت بيانات، أول من أمس، أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس، بينما تم تعديل قراءة ضغوط الأسعار بالخفض ⁠في يوليو.

وقلصت ⁠البيانات التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أسعار الفائدة في أكتوبر، لكن المتداولين يرون احتمالاً بنسبة 89% أن يتم ⁠رفع الفائدة في ديسمبر.

ولامس عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.333%، وهو مستوى لم يُسجل منذ أبريل 2002، بعد أن صعد بأكثر من نصف نقطة مئوية خلال شهر سبتمبر.

وانخفضت ‌الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، كما تراجعت عمليات ⁠تسريح العاملين في سبتمبر، ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل رغم حذر أصحاب الأعمال بشأن زيادة التوظيف.

وقالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة على مستوى ⁠الولايات انخفضت بمقدار ألف طلب إلى وتيرة ⁠معدلة في ⁠ضوء العوامل الموسمية بلغت 197 ألف ⁠طلب خلال الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت ‌رويترز آراءهم قد توقعوا تسجيل 200 ألف طلب خلال ذلك الأسبوع.

تراجعت الأسهم الأوروبية والبريطانية، أمس، لتصل إلى أدنى مستوى في 3 أشهر، وسط تفاقم موجة بيع السندات حول العالم، واستمرار ارتفاع أسعار النفط.

ولامس مؤشر «ستوكس يوروب 600» أدنى مستوى له في 3 أشهر عند 626.29 نقطة في وقت سابق من الجلسة، وتراجع 0.63 %، كما سجل «فايننشال تايمز100» البريطاني 10448 نقطة، خلال التعاملات وهو أدنى مستوى في الفترة نفسها، وهبط 1.04 %، ونزل مؤشر داكس الألماني 0.16 %، وكاك الفرنسي 0.75 %.

وأظهرت بيانات «إس آند بي جلوبال» تباطؤ وتيرة نمو القطاع الصناعي في ألمانيا، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي 53.9 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ 54.3 نقطة في أغسطس.