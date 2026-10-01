«سوق دبي» الأفضل خليجياً في سبتمبر بمكاسب 20 ملياراً

الأحمر يصبغ أغلب مؤشرات الأسواق العربية في آخر جلسات الشهر

تصدر سوق دبي المالي مكاسب الأسواق الخليجية خلال شهر سبتمبر وأضاف السوق مكاسب شهرية ناهزت 20 مليار درهم، مرتفعاً 2.13% في 22 جلسة.

وصعد سوق أبوظبي 0.67%، فيما تراجعت مؤشرات السعودية 5.8%، والكويت 1.38%، وقطر 6.2%، ومسقط 0.58%، والبحرين 1.7% خلال الشهر نفسه.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 973.13 مليار درهم بنهاية جلسات شهر أغسطس، إلى 993.13 مليار درهم بنهاية آخر جلسات شهر سبتمبر.

وخلال شهر سبتمبر، تصدر سهم «أمان» ارتفاعات أسهم سوق دبي، ليقفز 75.25%، وارتفعت أسهم سلامة 30.8%، وشعاع كابيتال 26.09%، ودريك آند سكل 20.94%.

وارتفع والرمز كوربوريشن 19.9%، وزاد الاستشارات المالية الدولية القابضة 18%، والإثمار القابضة 15.93%، وتكافل الإمارات 15.12%، والاتحاد العقارية 11.4%، ومصرف السلام السودان 9.9%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال شهر سبتمبر، بنحو 5.05 مليارات درهم، تلاه «دو» بسيولة 1.44 مليار درهم، ثم «إعمار للتطوير» بـ 753.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.67%، إلى مستوى 10070.32 نقطة في سبتمبر.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 2.3 مليار درهم في شهر سبتمبر، تلاه «الدار العقارية» بسيولة 1.85 مليار درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة»، جاذباً 1.7 مليار درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم مجموعة أرام 35.5%، وأبوظبي الوطنية للاستثمار والتطوير 29.53%، والصير للمعدات 24.7%، وبنك الشارقة 22.8%، وزاد سبيس 42 20.54%، وإشراق للاستثمار 16.7%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 15.5%، وإن إم دي سي 14.6% في سبتمبر.

أداء يومي

على مستوى الأداء اليومي، تراجع مؤشر سوق دبي 0.46% إلى 5960.54 نقطة، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.61% إلى 10070.32 نقطة في آخر جلسات شهر سبتمبر.

وانخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 0.7% عند 11.58 درهماً، فيما صعد سهم الاتحاد العقارية بنسبة 2.4% عند 0.606 درهم، وتراجع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.8% عند 31.22 درهماً، بينما بقي سهم سلامة مستقراً عند 1.740 درهم.

وفي دبي، كان أكثر الأسهم تداولا، سهم دريك آند سكل انترناشيونال، حيث واصل ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، ليرتفع بنسبة 0.4% عند 0.283 درهم، وبتداولات قاربت 82 مليون سهم، بينما انخفض سهم طلبات هولدينغ بنسبة 0.4% عند 1.110 درهم، وبتداولات قاربت 27 مليون سهم.

وفي أبوظبي، فقد كان أكثر الأسهم تداولا، سهم إشراق للاستثمار، حيث انخفض بنسبة 1.2% عند 0.67 درهم، وبتداولات تجاوزت 86 مليون سهم، بينما بقي سهم عنان للاستثمار على ثبات عند 1.14 درهم وبتداولات قاربت 24 مليون سهم.

المؤشرات العربية

وشهدت أغلب مؤشرات الأسواق العربية تراجعاً بالأداء بآخر جلسات سبتمبر، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.14%، والكويت 0.11%، وقطر 0.67%، ومسقط 0.16%، فيما ارتفعت بورصة البحرين 0.05%، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر بـ0.77%.

السعودية

وتفصيلاً، انخفض مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.14% ليغلق عند 10441 نقطة، بتداولات بلغت نحو 4.3 مليارات ريال.

وتصدّر سهم رعاية الشركات المتراجعة بنسبة 7% عند 103.30 ريالات، وهبط سهما لدن ودراية بأكثر من 4%، وتراجعت أسهم رتال والبحر الأحمر ومبكو ومتطورة وبدجت السعودية ونسيج وتبوك الزراعية بنسب تراوحت بين 3 و6%.

في المقابل، تصدر سهما عناية وأرماح الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10%، وصعد سهم الموسى بنسبة 6%، وارتفع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بأقل من 1% عند 25.22 ريالاً و63.30 ريالاً على التوالي، وصعد سهم سليمان الحبيب بنسبة 3%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 20.568 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.056.392 تريليونات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.77% ليغلق عند مستوى 51894 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.65% ليغلق عند مستوى 64525 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.77% ليغلق عند مستوى 24213 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.11% ليغلق عند مستوى 18625 نقطة، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.64% ليغلق عند مستوى 24776 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ0.28% إلى 4190 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 11.9 مليون دينار، إذ ارتفع في القطاع المالي بنسبة 0.49 %، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.43 %، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.65 %.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 49 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و36 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.