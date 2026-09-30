شراء انتقائي لأسهم البنوك.. والتداولات 1.7 مليار درهم

تخطت تداولات أسواق الأسهم المحلية، أمس، 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.14 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و591.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 801.8 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 37 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي لأسهم البنوك.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.652 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.653 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و998.7 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي، بقيمة 140.55 مليون درهم، ليغلق عند 11.66 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ74 مليون درهم، صاعداً 1.53%، مغلقاً عند 31.8 درهماً.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5987.97 نقطة، منخفضاً بـ0.17%، وارتفعت أسهم أمان 4.4%، ودريك آند سكل 3.7%، وشعاع كابيتال 1.9%، فيما انخفضت أسهم سالك 1.6%، وجي إف إتش 1.57%، وبنك السلام البحرين 1.4%، والإثمار القابضة 1.39%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 19.23 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 315.1 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 295.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وكذلك، أقفل مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» منخفضاً 0.27%، عند 10132.28 نقطة.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الإمارات للتأمين 3.9%، وحياة للتأمين 2.4%، وأبوظبي التجاري 2.04%، ولولو للتجزئة 2.03%، في المقابل، تراجعت أسهم دار التأمين 4.4%، وسوداتل للاتصالات 3.6%، وبنك الشارقة 3.45%، وأبوظبي لبناء السفن 2.96%.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم مجموعة «إي 7» بقيمة 31.3 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 34 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 0.92 درهم للسهم.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 190.3 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 147.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 109.84 ملايين درهم.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات انخفاضاً في الأداء، إذ انخفض مؤشر «تاسي» السعودي 1.17%، والكويتي 0.67%، والقطري 1.1%، ومسقط 0.15%، فيما ارتفعت بورصة البحرين 0.06%، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 0.33%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.17% ليغلق عند 10456 نقاط، بتداولات بلغت 3.6 مليارات ريال.

وتصدر سهما أبو معطي وأنابيب الشرق الشركات المتراجعة بنسبة 8%، وتراجع سهم أرامكو السعودية بأكثر من 1% عند 25.18 ريالاً، وانخفضت أسهم مصرف الراجحي والأهلي ومعادن وأكوا وسابك وسابك للمغذيات ومصرف الإنماء وسليمان الحبيب وبي إس إف، بنسب تراوحت بين 1 و3%.

في المقابل، تصدر سهم مدينة المعرفة الشركات المرتفعة بنسبة 10% عند 22.11 ريالاً، وصعد سهم الحفر العربية بنسبة 5%.

مصر

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 14.678 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.076 تريليونات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.33% ليغلق عند مستوى 52297 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.32% ليغلق عند مستوى 64945 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.34% ليغلق عند مستوى 24400 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.51% ليغلق عند مستوى 18421 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.34% ليغلق عند مستوى 24619 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.17%، عند 4178 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 18.5 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.33 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.16 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.18 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 44 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.