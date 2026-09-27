الترقب يسود الأسواق العالمية رغم الصعود الأسبوعي

المستثمرون يحاولون تقييم انعكاسات ارتفاع تكلفة الاقتراض على الأسهم وأسواق السلع

فرضت التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة حالة من الترقب على الأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع الأخير، مع تركيز المستثمرين على مسار السياسة النقدية الأمريكية وتداعيات تغيّر توقعات أسعار الفائدة على مختلف فئات الأصول.

وتترقب الأسواق تطورات عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ومسار التضخم، إلى جانب البيانات الاقتصادية التي قد تحدد اتجاهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط محاولات المستثمرين لتقييم انعكاسات ارتفاع تكلفة الاقتراض على الأسهم وأسواق السلع.

وفي أسواق الطاقة والمعادن، ظلت التطورات الجيوسياسية ومسارات الإمدادات في صدارة اهتمامات المتعاملين، بالتزامن مع متابعة التحركات في أسواق النفط والذهب والفضة، وما تعكسه من تغيرات في مستويات المخاطر وشهية المستثمرين تجاه الأصول المختلفة.

«وول ستريت»

ففي «وول ستريت»، سجل مؤشر داو جونز مكاسب أسبوعية محدودة بنسبة 0.3 %، منهياً التعاملات عند مستوى 51828.62 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2 % إلى مستوى 7743.41 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2 % مغلقاً عند مستوى 27068.716. وشهدت الأسواق الأمريكية أسبوعاً متقلباً، تحت وطأة تداعيات ارتفاع عوائد سندات الخزانة على الأسواق المالية.

أوروبا

وشهدت الأسهم الأوروبية الرئيسية أداءً إيجابياً جماعياً خلال تعاملات الأسبوع، ليرتفع مؤشر ستوكس 600 الإقليمي بنسبة زيادة بلغت نحو 0.5 % متحركاً من مستوى 635.45 نقطة لينهي تداولاته عند 638.65 نقطة.

وفي السياق الصعودي ذاته، لحق به مؤشر داكس الألماني بتحقيق مكاسب بلغت نسبتها 0.41 % ليصل إلى مستويات 25408.64 نقاط مقارنة مع إغلاقه السابق البالغ 25304.06 نقاط.

ولم تبتعد السوق البريطانية عن هذا النهج الصاعد، حيث شهد مؤشر فوتسي ارتفاعاً بنسبة 0.34 % مسجلاً 10695.25 نقطة بعد أن كان عند مستوى 10659.13 نقطة. فيما سجل مؤشر كاك الفرنسي مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.16 % ليرتفع من 8065.02 نقطة ويستقر مع نهاية الجلسات الأسبوعية عند مستوى 8077.80 نقطة.

آسيا

وسجلت الأسواق الآسيوية أداءً إيجابياً ملحوظاً خلال تعاملات الأسبوع، إذ تمكنت المؤشرات الرئيسية من تحقيق ارتفاعات واضحة تعكس حالة من الزخم الإيجابي في معنويات المستثمرين. جاء هذا الصعود بقيادة مؤشر نيكاي الياباني ومؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، اللذين نجحا في تجاوز مستوياتهما السابقة.

وبالقراءة الرقمية للتحركات، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني من مستواه السابق البالغ 65018.95 نقطة ليصل إلى مستوى 66364.20 نقطة، محققاً بذلك زيادة قدرها 1345.25 نقطة تعادل مكاسب بنسبة 2.07 %.

إلى ذلك، سجل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي مساراً صاعداً مماثلاً بعدما صعد من مستوى 6,894.23 نقطة لينهي التعاملات عند 7,080.92 نقطة، بمكاسب بلغت 186.69 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 2.71 %.