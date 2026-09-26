«سوق دبي» يغرّد وحيداً في 5 جلسات

تصدّر مؤشر سوق دبي المالي مكاسب الأسواق العربية خلال أسبوع، ليغرّد وحيداً خارج سرب التراجعات، محققاً أرباحاً أسبوعية ناهزت 4.4 مليارات درهم، مرتفعاً 0.39 % في 5 جلسات، بدعم الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي إلى 994.4 مليار درهم من 990.02 ملياراً بنهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، وتصدر سهم «أمان» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 21.5 %، وارتفعت أسهم الرمز 17.45 %، والاستشارات المـالية الدولية 8.3 %، وأجيليتي للمخازن 7.82%، ودريك آند سكل 6.45 %، والوطنية الدولية القابضة 5.14 %.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 885.4 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 302.8 مليون درهم، ثم «سالك» جاذباً سيولة 148.5 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 43.5 مليون درهم في أسبوع، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.3 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 1.26 مليار درهم.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10200.73 نقطة، منخفضاً 0.66 % في أسبوع.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 733.97 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «الدار العقارية» بسيولة 430.3 ملايين درهم، ثم «أبوظبي التجاري» جاذباً 423 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم دار التأمين 10.7 %، بيورهيلث القابضة 7.46 %، والصير للمعدات 7.03 %، والبحيرة الوطنية للتأمين 5.4 %، وأسمنت الخليج 5.1 %.