الأسواق العربية تحت الضغط في أسبوع

المؤشرات تستسلم لضغوط بيعية على عدد من القطاعات القيادية

اكتست غالبية المؤشرات الرئيسة للأسواق العربية باللون الأحمر، الأسبوع الماضي، وسط ضغوط بيعية طالت عدداً من القطاعات القيادية، فيما غرّد سوق دبي مرتفعاً وحيداً.

وتأثرت معنويات المتعاملين بحالة من الحذر والتحفظ، ما أدى إلى تأرجح مستويات السيولة الإجمالية. ويعزى هذا الأداء السلبي بشكل رئيس إلى استمرار حالة عدم اليقين، وترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، إلى جانب رفع أسعار الفائدة الأمريكية، والتي تشكل محركاً أساسياً لاقتصادات العالم.

ودفع المشهد الضبابي فئات واسعة من المستثمرين، لا سيما المؤسسات والمحافظ المالية، إلى تبني استراتيجية تحفظية، والاتجاه نحو التهدئة وجني الأرباح لحين وضوح الرؤية بشأن الاتجاهات الاقتصادية والجيوسياسية القادمة.

سوق دبي

وغرد مؤشر سوق دبي المالي وحيداً خارج سرب التراجعات للأسواق العربية، مرتفعاً بنسبة 0.39% في 5 جلسات، بدعم الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وتصدر سهم «أمان» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات، ليقفز 21.5%، وارتفعت أسهم الرمز 17.45%، والاستشارات المالية الدولية 8.3%، وأجيليتي للمخازن 7.82%، ودريك آند سكل 6.45%، والوطنية الدولية القابضة 5.14%.

في المقابل، تراجعت أسهم تيكوم 6.6%، ومصرف السلام السودان 5.1%، وتبريد 4.9%، وسبينيس 4.5%، وإعمار للتطوير 2.5%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات، بنحو 885.4 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 302.8 مليون درهم، ثم «سالك» جاذباً سيولة 148.5 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 43.5 مليون درهم في أسبوع، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.3 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 1.26 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10200.73 نقطة، منخفضاً 0.66% في أسبوع.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 733.97 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «الدار العقارية» بسيولة 430.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» جاذباً 423 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم دار التأمين 10.7%، بيورهيلث القابضة 7.46%، والصير للمعدات 7.03%، والبحيرة الوطنية للتأمين 5.4%، وأسمنت الخليج 5.1%. في المقابل، تراجعت أسهم بنك الاستثمار 11.8%، والفجيرة الوطني 6.8%، ومجموعة أرام 4.9%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 4.35%.

السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوع الماضي على تراجع خيّم على أداء الأسهم العام؛ إذ أغلق المؤشر الرئيس على انخفاض 179.06 نقطة، بنسبة هبوط 1.66% في 4 جلسات، لينهي التعاملات عند مستوى 10598.88 نقطة، وذلك بعد أن تراوح في نطاق تداولات سجل خلاله أعلى مستوى عند 10764.34 نقطة، وأدنى مستوى عند 10596.68 نقطة.

وعلى صعيد النشاط الاستثماري وقيم التداول، بلغت السيولة الإجمالية المتداولة خلال الأسبوع نحو 12.96 مليار ريال سعودي، عبر تداول 681.53 مليون سهم، من خلال 1.35 مليون صفقة منفذة. واستقرت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم السعودية عند مستوى 9.30 تريليونات ريال.

على صعيد حركة الأسهم الفردية، تصدر سهم نسيج قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع، بتراجع بلغت نسبته 14.73%، تلاه سهم الأسماك الذي هبط بنسبة 14.53%، ثم سهم متكاملة بانخفاض 10.58%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم إنتاج قائمة الأكثر ربحية بمكاسب أسبوعية 7.67%، تلاه سهم مدينة المعرفة الذي صعد بنسبة 6.20%، ثم سهم تبوك الزراعية 5.02%.

الكويت

وهيمن اللون الأحمر على أداء مؤشرات البورصة الكويتية الأسبوع الماضي، ليتراجع مؤشر الرئيس 50 بنسبة 8.5%، إلى 10539.71 نقطة، كما انخفض المؤشر الرئيس بنحو 4% إلى مستوى 9159.19 نقطة.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة تراجع أقل من 1%، مغلقاً عند مستوى 8837.01 نقطة، كما هبط المؤشر الأول بنسبة 0.19%، منهياً التعاملات عند مستوى 9227.08 نقطة.

وفقدت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة نحو 456 مليون دينار كويتي، بتراجع أقل من 1% عن مستواها الأسبوع الماضي، لتصل إلى 52.93 مليار دينار.

على صعيد نشاط التداولات، تراجعت أحجام التداولات الأسبوعية لتسجل 1.80 مليار سهم، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 507.16 ملايين دينار، وتراجع إجمالي عدد الصفقات إلى 127.83 ألف صفقة.

على مستوى حركة الأسهم المدرجة، تصدر سهم الخليجي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، والذي هبط بنسبة 47.93% من قيمته، تلاه سهم الديرة بنسبة 15.25%، ثم سهم الأنظمة 14.75%.

وعلى الجانب الآخر، تصدر سهم الأهلية للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة صعود بلغت 9.72%، تلاه سهم بترولية الذي صعد بنسبة 8.14%، ثم سهم الكوت بنسبة 6.41%.

قطر

وفي الدوحة، سجلت بورصة قطر أداءً سلبياً خلال الأسبوع ليهبط المؤشر العام 1.88% (بواقع 181.33 نقطة)، منهياً التعاملات عند مستوى 9477.68 نقطة. وفقدت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم نحو 9.92 مليارات ريال قطري، بنسبة انخفاض بلغت 1.70%، لتتراجع إلى 572.63 مليار ريال في ختام الأسبوع.

وعلى صعيد نشاط التداولات الأسبوعية، بلغت السيولة الإجمالية المتداولة نحو 1.99 مليار ريال، جرى تداولها عبر 925.69 مليون سهم، وذلك من خلال تنفيذ 121.11 ألف صفقة.

وفي ما يتعلق بأداء الأسهم المدرجة، تصدر سهم صناعات قطر قائمة الأكثر انخفاضاً، بتراجع بلغت نسبته 5.8%، تلاه سهم العامة، الذي هبط بنسبة 5.46%، ثم سهم فودافون قطر بانخفاض 5.4%.

بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم المتحدة للتنمية قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنمو 6.8%، تلاه سهم الخليج التكافلي بارتفاع 5.3%، ثم سهم المستثمرين الذي صعد بنسبة 4.6%.

عمان

وسجل مؤشر بورصة «مسقط 30» خسارة أسبوعية بنسبة 0.65% (ما يعادل نحو 50 نقطة)، إلى مستوى 7554.13 نقطة، مقارنة مع مستوى 7603.23 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك تحت ضغط تراجع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية، باستثناء مؤشر الصناعة الذي صعد بنسبة 0.17%.

تراجع إجمالي الأوراق المالية المتداولة بأكثر من 21% خلال الأسبوع، كما انخفض إجمالي قيم التداولات الأسبوعية بأكثر من 14.5%.

وعلى صعيد أداء الأسهم منفردة، فقد تصدر سهم شركة الحسن الهندسية (قيد التصفية) قائمة الأكثر انخفاضاً هذا الأسبوع، بتراجع 16.67%، تلاه سهم صناعة مواد البناء الذي تراجع 9.64%، ثم سهم صحار للطاقة بخسارة 9.52%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم ظفار للأغذية والاستثمار قائمة المكاسب الأسبوعية بنمو 12.97%، تلاه سهم الكروم العمانية بنمو 7.32%، ثم سهم الغاز الوطنية الذي صعد 7.89%.

البحرين

كذلك، أنهت بورصة البحرين تعاملاتها الأسبوعية المنتهية 24 سبتمبر في المنطقة الحمراء، بعد أن سجل مؤشر البحرين العام انخفاضاً بنسبة 1.07%، ليغلق عند مستوى 1903.49 نقطة، كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.82%، لينهي التعاملات عند مستوى 915.35 نقطة.

وعلى صعيد إجمالي حركة النشاط والتداولات خلال الأسبوع، بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 3859,479 ديناراً، حيث تم تداول كمية إجمالية بلغت 11501,954 سهماً.

شهدت التعاملات الأسبوعية تفوق الأسهم المتراجعة على المرتفعة؛ إذ اقتصرت الارتفاعات على 3 شركات فقط، مقابل تراجع أسعار 13 شركة مدرجة.

وتصدر سهم عقارات السيف ارتفاعات السوق بنسبة 8.2%، تلاه البحرين الوطنية القابضة 2.13%، ثم بيتك 0.49%، فيما تراجعت أسهم الإثمار القابضة 4.35%، وبنك جي إف إتش 2.99%، وبنك السلام 1.77%.

بورصة مصر

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسات الأسبوع المنتهي على تراجع جماعي، إذ انخفض مؤشر EGX30 بنسبة 3.1%، بينما سجلت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعات أكبر، في الوقت الذي سجل فيه مؤشر سندات الخزانة ارتفاعاً بنسبة 0.26%.

وأغلق مؤشر EGX30 المقوم بالجنيه عند مستوى 53776.69 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع، مقارنة بمستوى فتح بلغ 55498.72 نقطة، منخفضاً بنسبة 3.10%، وخلال جلسات الأسبوع، سجل المؤشر أعلى مستوى له عند 55896.91 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى 52793.23 نقطة، قبل أن ينهي تعاملات الفترة عند مستوى 53776.69 نقطة.

وسجل مؤشر EGX70 EWI تراجعاً 5.82% خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 19834.95 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 21061.13 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى خلال جلسات الأسبوع عند 21256.59 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى له 19513.73 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX100 EWI بنسبة 5.23%، ليغلق عند مستوى 26232.99 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 27681.98 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى عند 27898.85 نقطة، وأدنى مستوى عند 25792.60 نقطة.

وتراجع مؤشر الشريعة EGX33 بنسبة 3.55% خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 6510.64 نقاط، مقابل 6749.94 نقطة عند بداية الفترة، وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 6774.82 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى 6373.14 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX35-LV بنسبة 4.35%، ليغلق عند مستوى 6588.40 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 6888.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6973.65 نقطة، وأدنى مستوى عند 6486.85 نقطة.

وأغلق مؤشر EGX30 Capped عند مستوى 67157.75 نقطة، متراجعاً بنسبة 3.07% خلال الأسبوع، مقارنة بمستوى فتح بلغ 69287 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى له عند 69723.51 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى 65804.67 نقاط خلال جلسات الأسبوع.

وسجل مؤشر تميز أكبر انخفاض بين مؤشرات الأسهم خلال الأسبوع، بعدما تراجع بنسبة 8.26%، ليغلق عند 44946.96 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 48993.67 نقطة، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الفترة 49498.95 نقطة، فيما سجل أدنى مستوى عند 43352.96 نقطة.