1.8 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية وسط شراء انتقائي

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية، أمس، 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.25 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و583 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 644 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 37 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي للأسهم.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.660 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.667 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و993.3 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 151.74 مليون درهم، مرتفعاً 0.17%، ليغلق عند 11.68 درهماً، تلاه «سالك» بـ 50.9 مليون درهم، صاعداً 1.99%، مغلقاً عند 5.64 دراهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5983.05 نقطة، منخفضاً بـ 0.42%، وارتفعت أسهم أمان 14.9%، والرمز 2.34%، وأمانات القابضة 2.03%، فيما انخفضت أسهم تيكوم 3.86%، وتبريد 3.3%، وبنك المشرق 3.03%، والإمارات دبي الوطني 2.48%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة، بقيمة إجمالية نحو 82.32 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 27.35 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.01 دراهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 12.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 358.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 345.97 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، أقفل مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» منخفضاً 0.61%، عند 10205.96 نقاط. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم حياة للتأمين 7.5%، ومجموعة مير 2.51%، وبيور هيلث القابضة 2.15%، وسوداتل للاتصالات 1.84%.

في المقابل، تراجعت أسهم بنك الفجيرة الوطني 5%، وأمريكانا للمطاعم 4.13%، وبنك الاستثمار 3.12%، ومجموعة أرام 2.44%. وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على سهم بنك أبوظبي الأول، بقيمة 41.6 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 2.07 مليون سهم من أسهم البنك، بسعر تنفيذ 20.1 درهماً للسهم.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 221 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية»، جاذباً 105.84 ملايين درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 71.65 مليون درهم.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات انخفاضاً في الأداء، إذ انخفض مؤشر «تاسي» السعودي 0.77%، والقطري 0.71%، ومسقط 0.04%، فيما ارتفعت بورصتا الكويت 0.04%، والبحرين 0.03%، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 0.83%.

السعودية

تفصيلاً، تراجع مؤشر السوق الرئيسة (تاسي) بنسبة 0.77%، ليغلق عند 10599 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى منذ شهرين، بتداولات 3.5 مليارات ريال.

وتصدر سهم الأسماك الشركات المتراجعة بنسبة 10%، تلاه سهم نسيج بنسبة 8%، ثم العربية بنسبة 4%، وهبط سهما مصرف الراجحي 2%، ومعادن 3%، عند 63.15 ريالاً و61.10 ريالاً على التوالي.

وانخفضت أسهم المراعي وبي إس إف وإس تي سي والبلاد وسابك والأول وسليمان الحبيب ومكة والسعودية للطاقة، بنسب تراوحت بين 1 و4%. في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1%، عند 25.78 ريالاً، وتصدّر سهما ريدان وتبوك الزراعية الشركات المرتفعة بنسبة 10%.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات الخميس، فيما خسر رأس المال السوقي 58.135 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.238.576 تريليونات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.83%، ليغلق عند مستوى 53776 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ 1.01%، ليغلق عند مستوى 67157 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.8%، ليغلق عند مستوى 25095 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.92%، ليغلق عند مستوى 19834 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.7%، ليغلق عند مستوى 26232 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.75%، عند 4125 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 14.1 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 1.07%، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.36%، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.13%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 47 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.