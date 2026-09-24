سوق دبي يخترق 6000 نقطة بمكاسب 2.4 مليار درهم

اخترق مؤشر سوق دبي المالي مستوى 6000 نقطة للمرة الأولى منذ جلسة 5 أغسطس الماضي، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.18 % أو ما يعادل 10.9 نقاط، مسجلاً 6008.03 نقاط، ليربح السوق ما يفوق 2.4 مليار درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 999.2 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 1.001 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، لتتجاوز رسملة السوق التريليون درهم مجدداً.

وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«سالك» ارتفاعات 23 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ178.54 مليون درهم، مرتفعاً 0.34 % ليغلق عند 11.66 درهماً.

وقفز سهم «الرمز» بالحد الأقصى عند 1.71 درهم، وصعدت في سوق دبي أسهم الاستشارات المالية الدولية القابضة 3.5 %، وشعاع كابيتال 3.05، وسالك 2.8 %، كما ارتفع سهم الإمارات دبي الوطني، بنسبة 1 % عند 31.48 درهم، صعد سهم مصرف عجمان بنسبة 1.4 % عند 1.46 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 16.1 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 316 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 300 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.36 % عند مستوى 10269.01 نقطة، رابحاً 10.33 مليارات درهم.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 204.5 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 148.8 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 81.96 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة على سهم بنك أبوظبي الأول بقيمة 804 ملايين درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 40 مليون سهم من أسهم البنك، بسعر تنفيذ 20.1 درهماً للسهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بريسايت 3.2 %، وأدنوك للحفر 2.66 %، وأمريكانا للمطاعم 2.54 %، وإمستيل 2.4%، في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 4.9%، وحياة للتأمين 4.76 %، وبنك الشارقة 4.52 %، والبنك العربي المتحد 3.7 %، كما ارتفع سهم مدن القابضة بنسبة 2.8%.

دعم

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 12.8 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.667 تريليونات درهم في نهاية جلسة الثلاثاء وصولاً إلى 3.680 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.679 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.001 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

تجاوزت سيولة الأسهم المحلية حاجز 2.91 مليار درهم موزعة بواقع 693 مليون درهم في سوق دبي المالي، و2.22 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

أسواق عربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفعت بورصتا الكويت 0.93 %، وقطر 0.33 %، فيما تراجعت بورصتا مسقط 0.04 %، والبحرين 0.40 %، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 1.29 %.

السعودية

وتفصيلاً، شهد السوق السعودي، أمس، إجازة رسمية احتفالاً باليوم الوطني الـ96 للمملكة العربية السعودية. وستُستأنف التداولات في السوق السعودي، اليوم.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، فيما خسر رأس المال السوقي 45.927 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.296.711 تريليونات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 1.29 % ليغلق عند مستوى 54224 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.01 % ليغلق عند مستوى 67845 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.27 % ليغلق عند مستوى 25300 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.16 % ليغلق عند مستوى 20222 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.14 % ليغلق عند مستوى 26686 نقطة.

الأردن

انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.2 % إلى 4095 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 15.6 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.40 %، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.37 %، وفي القطاع المالي بنسبة 0.02 %. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و42 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.