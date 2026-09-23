14 شركة مدرجة تستعرض فرصها الاستثمارية أمام المستثمرين في نيويورك

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية انطلاق جولة ومؤتمر المستثمرين العالميين لعام 2026 في مدينة نيويورك يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع «مورغان ستانلي». وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المجموعة وجهودها المتواصلة لتعزيز التواصل مع المستثمرين المؤسسيين في أبرز المراكز المالية العالمية.

وسيسلط الحدث الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها أسواق رأس المال في أبوظبي من خلال نخبة من الشركات الرائدة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في الوقت الذي يواصل فيه السوق دعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل للإمارة والنمو الاقتصادي المستدام، بما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي لرؤوس الأموال.

ويترأس غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، الوفد حيث يرافقه عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وخبراء علاقات المستثمرين في 14 شركة مدرجة في السوق.

وستتيح اللقاءات المباشرة مع فرق الإدارة للمستثمرين فرصة التعرّف بشكل أوضح إلى المقومات الأساسية لهذه الشركات، وموقعها التنافسي، والفرص الاستثمارية التي توفرها.

وسيضم الوفد ممثلين عن 14 شركة مدرجة تنشط في عدد من القطاعات المحورية وهي «أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، و«أدنوك للغاز»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، و«بنك أبوظبي التجاري»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«2 بوينت زيرو»، و«الدار العقارية»، و«رأس الخيمة العقارية»، و«أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي».و«إي آند»، و«بروج»، و«فيرتيغلوب».