سوق دبي قرب 6000 نقطة مجدداً بمكاسب 8.2 مليارات درهم

تصدر مؤشرا دبي وأبوظبي ارتفاعات الأسواق العربية، وعزّز مؤشر سوق دبي المالي صعوده، أمس، ليلامس 6000 نقطة مجدداً، مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.62%، أو ما يعادل 36.9 نقطة، مسجلاً 5997.14 نقطة، وهو أعلى مستوى في 7 أسابيع، وتحديداً منذ جلسة 5 أغسطس الماضي، رابحاً مكاسب جاوزت 8.2 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 990.97 مليار درهم في نهاية جلسة الاثنين، وصولاً إلى 999.2 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«المشرق» ارتفاعات 36 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ208.1 ملايين درهم، مرتفعاً 0.69% ليغلق عند 11.62 درهماً.

وصعدت أسهم أمان 7.2%، والمزايا القابضة 5.6%، والوطنية الدولية القابضة 5.14%، وبنك المشرق 4.06%، فيما انخفضت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 3.3%، والإثمار القابضة 2%، وباركن 1.48%، وأملاك للتمويل 0.84%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية 48.9 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 16.2 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.02 دراهم للسهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 51.14 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 309.2 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 258 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، قفز مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.25% عند مستوى 10232.23 نقطة، رابحاً 28.3 مليار درهم.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 119.9 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي»، جاذباً 112 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 95.6 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الشارقة للأسمنت 4.4%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 3.99%، وسبيس42 3.65%، وإمستيل 3.3%، في المقابل، تراجعت أسهم ألفا داتا 3.47%، وأجيليتي جلوبال 2.56%، وإن إم دي سي إنيرجي 2.13%، ولولو للتجزئة 1.7%.

مكاسب

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 36.5 مليار درهم، ليتصدر بذلك السوقان ارتفاعات الأسواق العربية، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.631 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين وصولاً إلى 3.667 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.668 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و999.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

أسواق عربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات تراجعاً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.01%، والكويتي 0.48%، والقطري 0.47%، والبحريني 0.08%، فيما ارتفعت بورصة مسقط 0.13%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.12%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بحوالي نقطة واحدة ليغلق عند 10681 نقطة، بتداولات 3.2 مليارات ريال.

وانخفض سهم مصرف الراجحي 2% عند 64.45 ريالاً، وتراجعت أسهم بترو رابغ وكابلات الرياض وأنابيب الشرق وكيمانول والنهدي ودلة الصحية وإكسترا ورعاية بنسب تراوحت بين 1 و4%. في المقابل، قفز سهم الخدمات الأرضية بنسبة 10% عند 22.82 ريالاً، وصعد سهم لدن بنسبة 10% عند 1.83 ريال.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 4.873 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 4.342.638 تريليونات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.12% ليغلق عند مستوى 54930 نقطة، فيما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.12% ليغلق عند مستوى 68539 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.11% ليغلق عند مستوى 25629 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.1% ليغلق عند مستوى 20460 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.02% ليغلق عند مستوى 26994 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.11% إلى 4103 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول عند 11 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.25 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.13 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.07 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 48 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.