البنوك ترفع سوق دبي بمكاسب 950.3 مليون درهم

صعد مؤشر سوق دبي المالي، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.05%، أو ما يعادل 3 نقاط، مسجلاً 5960.24 نقطة، محققاً مكاسب بلغت 950.3 مليون درهم، بدعم أسهم البنوك، لا سيما سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«دبي التجاري».

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 990.02 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، وصولاً إلى 990.97 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد «الإمارات دبي الوطني» و«دبي التجاري» ارتفاعات 17 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 169.6 مليون درهم، ليغلق عند 11.54 درهماً.

وصعدت أسهم أجيليتي للمخازن 7.8%، والاستشارات المالية الدولية القابضة 4.6%، والوطنية للتأمينات العامة 3.95%، ودبي التجاري 3.15%، وارتفع سهم الإمارات دبي الوطني، بنسبة 1.2% عند 30.80 درهم

في حين انخفضت أسهم المزايا القابضة 4.96%، وأمان 4.9%، ومصرف السلام السودان 4.8%، وتيكوم 4%، وانخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 0.7% عند 11.54 درهم، وانخفض سهم مساكن دبي ريت بنسبة 3% عند 1.28 درهم.

وأكثر الأسهم تداولا، سهم دريك آند سكل إنترناشيونال، حيث ارتفع بنسبة 2% عند 0.253 درهم، وبتداولات قاربت 87 مليون سهم، فيما صعد سهم طلبات بنسبة 0.8% عند 1.19 درهم، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 40.1 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 249.7 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 209.6 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10106.07 نقاط، منخفضاً بـ 1.6%.

وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 85.9 مليون درهم، تلاه «بيورهيلث القابضة»، جاذباً 82.8 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 76.9 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بيورهيلث القابضة 6.34%، والبحيرة الوطنية للتأمين 5.4%، وفينكس كروب 4.25%، وبنك الفجيرة الوطني 3.1%.

في المقابل، تراجعت أسهم العالمية القابضة 4.6%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 4.35%، وبنك الاستثمار 2.94%، وبرجيل القابضة 2.56%، وانخفض سهم مجموعة تو بوينت زيرو بنسبة 1.3% عند 2.25 درهم، انخفض سهم الدار العقارية بنسبة 0.3% عند 7.99 درهم.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.63%، ومسقط 0.39%، والبحرين 0.42%، في حين ارتفعت بورصتا قطر 0.09%، والكويت 0.01%، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر بنسبة 0.68%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.63%، ليغلق عند 10682 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى في شهرين، بتداولات 3.6 مليارات ريال.

وانخفض سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 25.68 ريالاً، وهبطت أسهم سينومي سنترز والعربية وأسمنت الرياض وإعمار وسدافكو وصالح الراشد والأبحاث والإعلام وأكوا بنسب تراوحت بين 3 و6%.

في المقابل، تصدّر سهم أيان الشركات المرتفعة بنسبة 9%، عند 9.25 ريالات، وصعد سهم دار المعدات بنسبة 6% عند 27.72 ريالاً.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 46.635 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.337 تريليونات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.68%، ليغلق عند مستوى 54994 نقطة، فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ 0.74%، ليغلق عند مستوى 68456 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.68%، ليغلق عند مستوى 25659 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.77%، ليغلق عند مستوى 20480 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.29%، ليغلق عند مستوى 26999 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.4%، عند 4098 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 15.8 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.86 في المئة.

وانخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.37 في المئة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.09 في المئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، فيما أظهرت 46 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها.