سوقا دبي وأبوظبي الأفضل أداءً عربياً للأسبوع الثاني

تصدّر مؤشرا سوق دبي المالي وسوق أبوظبي مكاسب الأسواق العربية للأسبوع الثاني على التوالي، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيما أسهم العقارات والصناعة والمرافق العامة والطاقة.

ووفق رصد «البيان»، قفز مؤشر سوق أبوظبي 1.57%، وصعد سوق دبي 0.27% في أسبوع، فيما انخفضت بورصات البحرين 0.29%، ومسقط 0.58%، والكويت 0.85%، ومصر 1.39%، وقطر 1.68%، والسعودية 2.1%.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.637 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 3.668 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.678 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و990.02 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي، ليحقق السوقان مكاسب ناهزت 31 مليار درهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.27% في 5 جلسات، بدعم الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة. واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 51.9 مليون درهم في أسبوع، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 3.182 مليارات درهم، مقابل مبيعات بنحو 3.130 مليارات درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 1.57% إلى 10271.76 نقطة، رابحاً نحو 33.43 مليار درهم في 5 جلسات.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 706.9 ملايين درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 457.5 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم جي أس جي 20.5%، وبنك الشارقة 10.5%، وسبيس 42 10.05%، ورابكو للاستثمار 8.33%، والاتحاد للتأمين 6.3%.