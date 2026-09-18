تباين الأسهم اليابانية وشركات التكنولوجيا يرفع نيكاي

تباينت الأسهم اليابانية، وصعد المؤشر "نيكاي" اليوم مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية.

وارتفع "نيكاي" واحدا بالمئة إلى 64786.86 نقطة، فيما خسر المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة، نظرا لانخفاض نسبة الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي فيه.

وصعد سهم مجموعة "سوفت بنك"، المستثمرة في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بنسبة خمسة بالمئة، وزاد سهما شركتي "أدفانتست" و"طوكيو إلكترون" للرقائق الإلكترونية بأربعة بالمئة و3.6 بالمئة على الترتيب.