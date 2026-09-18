«إعمار» و«الدار العقارية» يقودان مكاسب أسهم الإمارات

صعدت أسواق المال المحلية بقيادة سهمي «إعمار العقارية» و«الدار العقارية»، وعزز مؤشر سوق دبي المالي صعوده، أمس، محلّقاً لأعلى مستوى في ستة أسابيع، وتحديداً منذ جلسة 5 أغسطس الماضي، مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.34%، أو ما يعادل 20.1 نقطة، مسجلاً 5986.76 نقطة، مقترباً من مستوى 6000 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 1.9 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 996.1 مليار درهم في نهاية جلسة الأربعاء، وصولاً إلى 998 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «إعمار العقارية» ارتفاعات سوق دبي للجلسة الثانية على التوالي، مرتفعاً 0.51% مغلقاً عند 11.8 درهماً، ليستحوذ على النصيب الأكبر من السيولة بـ614.2 مليون درهم، تعادل 54.8% من السيولة الإجمالية للسوق البالغة 1.1 مليار درهم.

وقفز سهم «سكون للتأمين» بالحد الأقصى عند 7.07 دراهم، وصعدت أسهم سلامة 3.7%، وتكافل الإمارات 3.5%، والوطنية الدولية القابضة 3.2%، فيما انخفضت أسهم الإمارات ريم للاستثمار 3.6%، واكتتاب القابضة 2.5%، وشعاع كابيتال 2.2%، وجي إف إتش 2.03%.

وشهد سوق دبي تنفيذ 7 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم شركة «طلبات» بقيمة 23.6 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 20.9 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 1.13 درهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 36 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 588.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 552.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.47% عند مستوى 10160.84 نقطة، ليربح السوق أكثر من 9 مليارات درهم.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 189.9 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 88.2 مليون درهم، ثم «فيرتيغلوب» بسيولة 87.2 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بنك الشارقة 5.7%، ومجموعة أرام 5.5%، وتو بوينت زيرو 3.62%، وسبيس42 2.86%.

في المقابل تراجعت أسهم رابكو للاستثمار 5%، وعمان والإمارات للاستثمار 4.96%، وحياة للتأمين 4.6%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 3.6%.

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي جاوزت 11 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.638 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء وصولاً إلى 3.649 تريليونات درهم أمس، منها 2.651 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و998 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي

أسواق عربية

على مستوى البورصات العربية شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي هامشياً 0.02%، والكويتي 0.42% والبحريني 0.30%، فيما ارتفعت بورصتا قطر 0.22%، ومسقط 0.70% وخارج منطقة الخليج قفز مؤشر بورصة مصر 1.23%.

السعودية

وتفصيلاً تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» هامشياً بحوالي نقطتين ليغلق عند 10778 نقطة، بتداولات نحو 5.3 مليارات ريال. وتصدّر سهم الدوائية الشركات المرتفعة بنسبة 9%، وارتفعت أسهم المملكة والبحري وإعمار وجرير وساكو ورعاية بين 2 و4%.

في المقابل تراجع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 25.56 ريالاً، وهبط سهما الأهلي السعودي وأكوا 1%.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات، أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 75.271 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.396.606 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 1.23% ليغلق عند مستوى 55498 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.37% ليغلق عند 69287 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.23% ليغلق عند مستوى 25893 نقطة.

وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.52% ليغلق عند مستوى 21061 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.57%، ليغلق عند مستوى 27681 نقطة.

الأردن

صعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.32% إلى 4124 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 11.1 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.67 في المئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.38 في المئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.15 في المئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة فقد أظهرت 52 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.