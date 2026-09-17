«إعمار» يقود سوق دبي لأعلى وتيرة يومية في أسبوعين

صعد مؤشر سوق دبي المالي، أمس، بأعلى وتيرة يومية في أسبوعين، وتحديداً منذ جلسة 7 سبتمبر الجاري، مرتفعاً بنسبة 0.66 %، أو ما يعادل 39.27 نقطة، مسجلاً 5966.65 نقطة، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق العربية، رابحاً مكاسب ناهزت 7.4 مليارات درهم، بقيادة سهمي «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، بعد إعلان مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية خاصة لمرة واحدة على المساهمين بقيمة 4.4 مليارات درهم، بواقع 0.5 درهم للسهم، وذلك بالإضافة إلى توزيعات الأرباح السنوية المعتادة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 988.7 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء، وصولاً إلى 996.09 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» ارتفاعات 30 سهماً في سوق دبي، واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ485.5 مليون درهم مرتفعاً 3.35 % ليغلق عند 11.74 درهماً، تلاه «إعمار للتطوير» بـ77.3 مليون درهم، صاعداً 2.9 % ليغلق عند 13.4 درهماً.

وصعدت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 4.7 %، والإمارات ريم للاستثمار 2.6 %، وشعاع 2.63 %، في حين انخفضت أسهم دبي للمرطبات 4.99 %، واكتتاب القابضة

2.86 %، والإثمار القابضة 1.98 %، وتعاونية الاتحاد 1.38 %.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 191.8 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 581.8 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 389.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10113.70 نقطة، منخفضاً بـ0.22 %.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 106.3 ملايين درهم، تلاه «أدنوك للتوزيع»، جاذباً 98.4 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 91.7 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة عنان للاستثمار القابضة بقيمة 27.5 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 23.7 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 1.16 درهم للسهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم رابكو للاستثمار 8.33 %، واﻻتحاد للتأمين 6.3 %، وبنك الاستثمار 5.9 %، وأم القيوين للاستثمارات 5.4 %.

في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار

4.9 %، ودار التأمين 4.5 %، وأسمنت الخليج 3.94 %، ومجموعة أرام 3.9 %.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات تراجعاً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.02 %، والكويتي 0.13 %، والقطري 1.39 %، ومسقط 0.85 %، في حين ارتفعت بورصة البحرين 0.02 %، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر بنسبة 0.16 %.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنقطتين ليغلق عند 10780 نقطة، بتداولات نحو 3.5 مليارات ريال.

وانخفض سهم مصرف الراجحي بأقل من 1 % عند 65.9 ريالاً، وهبطت أسهم أسواق العثيم وأرماح وطيران ناس والكابلات السعودية وساكو والفخارية والأسماك ولدن بنسب تراوحت بين 3 و5 %. في المقابل، تصدر سهما ريدان ونفوذ الشركات المرتفعة بنسبة 10 %، وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة

1 % عند 25.68 ريالا، وقفز سهم عطاء بنسبة 5 % عند 42.76 ريالاً. وارتفعت أسهم أكوا ومياهنا ومسار وأو جي سي ورعاية بنسب تراوحت بين 2 و4 %.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء، حيث ربح رأس المال السوقي 16.852 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.321.335 تريليونات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30»

0.16 % ليغلق عند مستوى 54822 نقطة، في حين انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.07 % ليغلق عند مستوى 68348 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.16 % ليغلق عند مستوى 25578 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.15 % ليغلق عند مستوى 20744 نقطة، في حين صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.27 % ليغلق عند مستوى 27252 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.13 % عند 4111 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 12.3 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.36 %، وفي قطاع المالي بنسبة 0.12 %، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.06 %.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 59 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و22 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.