سيولة الأسهم تلامس ملياري درهم.. وسوق أبوظبي يصعد

لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية أمس نحو ملياري درهم، موزعة بواقع 1.04 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و921.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 627.4 مليون سهم عبر تنفيذ 42.12 ألف صفقة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.636 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.647 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و988.7 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5927.38 نقطة، منخفضاً بـ0.82%.

سوق أبوظبي

وواصل مؤشر سوق أبوظبي سلسلة مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، مرتفعاً 0.17% إلى 10135.93 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 4.4 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم أبوظبي المدرجة من 2.642 تريليون درهم في نهاية جلسة الاثنين، وصولاً إلى 2.647 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم رابكو للاستثمار 9.6%، وبنك الاستثمار 6.25%، وبنك الشارقة 3.6%، والبنك العربي المتحد 3.05%. في المقابل، تراجعت أسهم البحيرة الوطنية للتأمين 4.88%، وأم القيوين للاستثمارات 4.5%، وإي سفن - أذونات 4%، وأبوظبي لبناء السفن 3%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 108.6 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 96.9 مليون درهم، ثم «أدنوك للإمداد» بسيولة 86.9 مليون درهم.

سوق دبي

استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على نصف سيولة سوق دبي، بقيمة 464 مليون درهم، تلاهما «الإمارات دبي الوطني» بـ63.8 مليون درهم.

وارتفعت أسهم الأسمنت الوطنية 4.8%، وأمان 4.76%، وتيكوم 1.8%، ومصرف عجمان 1.4%، فيما انخفضت أسهم سكون تكافل 4.93%، والمزايا القابضة 4.8%، والوطنية للتأمينات العامة 4.8%، والوطنية الدولية القابضة 4.8%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية نحو 83.3 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 27.4 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.04 دراهم للسهم.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات تراجعاً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.89%، والكويتي 0.24%، والقطري 0.51%، ومسقط 0.20%، والبحرين 0.04%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.21%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.89% ليغلق عند 10782 نقطة، بتداولات بلغت نحو 4.6 مليارات ريال.

وتصدر سهم ليفا الشركات المتراجعة بأكثر من 6%، وتراجع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بأقل من 1% عند 25.52 ريالاً و66.20 ريالاً على التوالي.

وانخفضت أسهم السيف غاليري ولازوردي والصناعات الكهربائية وأمانة للتأمين وطيران ناس وسلامة ومياهنا وساكو ومبكو بنسب تراوح بين 3 و5%.

في المقابل، تصدّر سهم لوبريف الشركات المرتفعة بنسبة 4% عند 133.40 ريالاً، وصعدت أسهم أرماح وأنابيب السعودية وأنابيب والعربي بنسب تراوحت بين 1 و3%.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 3.606 مليارات جنيه ليصل عند مستوى 4.304.483 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بـ0.21% ليغلق عند مستوى 54909 نقاط، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.38% ليغلق عند مستوى 68397 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.19% ليغلق عند مستوى 25618 نقطة.

قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 0.43%، ليغلق عند مستوى 20713 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.42% ليغلق عند مستوى 27180 نقطة.

الأردن

وصعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.18% عند 4106 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول عند 10.8 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.31 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.20 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.11 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 48 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.