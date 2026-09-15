«العقارات» تحلق بسوق دبي لأعلى مستوى في شهرين

عزز مؤشر سوق دبي المالي صعوده، أمس، محلقاً لأعلى مستوى في شهرين، وتحديداً منذ جلسة 5 أغسطس الماضي، مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.60%، أو ما يعادل 35.35 نقطة، مسجلاً 5976.58 نقطة، بعدما صعد قبيل نهاية الجلسة بنحو 1% متجاوزاً مستوى 6000 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 2.7 مليار درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق العربية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاع العقارات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 992.48 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، وصولاً إلى 995.14 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«دبي الإسلامي» ارتفاعات 27 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من السيولة بـ621.9 مليون درهم، تعادل 59% من السيولة الإجمالية للسوق البالغة 1.06 مليار درهم.

وقفز سهم أمان 14.95% بالحد الأقصى عند 0.546 درهم، وصعدت أسهم اكتتاب القابضة 10.6%، والإثمار القابضة 6.7%، وإعمار العقارية 6.4%، وإعمار للتطوير بأكثر من 2%، فيما انخفضت أسهم الرمز 3.33%، وتكافل الإمارات 2.84%، دبي الوطنية للتأمين 2.37%، سبينس 2.3%.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 99 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 477.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 378.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.06% عند مستوى 10118.32 نقطة.

وتصدر «موانئ أبوظبي» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 208.2 ملايين درهم، تلاه «الدار العقارية»، جاذباً 168.9 مليون درهم، ثم «تو بوينت زيرو» بسيولة 144.9 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة على سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بقيمة 37.2 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 5.6 ملايين سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 6.6 دراهم للسهم.

وواصل سهم «أدنوك للإمداد» ارتفاعه بنسبة 0.7% عند 7.39 دراهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم سبيس 42 6.53%، وبنك الشارقة 2.47%، والواحة كابيتال 2.4%، وإن إم دي سي جروب 1.7%. في المقابل، تراجعت أسهم البحيرة الوطنية للتأمين 4.66%، ورابكو للاستثمار 3.95%، وتو بوينت زيرو 3.43%، وأيبيكس للاستثمار 3.4%.

أسواق عربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.13%، والكويتي 0.13%، والبحريني 0.03%، فيما تراجعت بورصتا قطر 0.25%، ومسقط 0.22%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 1.56%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.13% ليغلق عند 10878 نقطة، بتداولات نحو 4.2 مليارات ريال.

وتصدر سهم المصافي الشركات المرتفعة بنسبة 10% عند 58.95 ريالاً، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 2% عند 66.40 ريالاً، وقفز سهم الحفر العربية بنسبة 3%.

وصعدت أسهم السعودية للطاقة والدريس وبترو رابغ ورسن ومتكاملة وسي جي إس وأفالون فارما بنسب تراوحت بين 2 و5%.

في المقابل، تراجع سهم أكوا بأكثر من 1% عند 182.60 ريالاً، وانخفض سهم أسمنت الرياض 5% عند 22.46 ريالاً.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الاثنين، فيما خسر رأس المال السوقي 64.860 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.300.877 تريليونات جنيه.

وفقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» 1.56% ليغلق عند مستوى 54796 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.46% ليغلق عند مستوى 68137 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.56% ليغلق عند مستوى 25566 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.67% ليغلق عند مستوى 20625 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.3% ليغلق عند مستوى 27066 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.31% إلى 4098 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 10.9 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.74 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.50 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.05 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 46 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.