كيف تعافت وول ستريت من أحداث 11 سبتمبر؟

سلط مقال منشور في صحيفة «وول ستريت جورنال» الضوء على المحطة التاريخية الفارقة التي جسدتها إعادة افتتاح بورصة نيويورك للأوراق المالية في 17 سبتمبر 2001، عقب الهجمات الإرهابية مباشرة.

وبحسب المقال، لم تكن تلك الخطوة مجرد استئناف لنشاط تجاري، بل كانت رسالة رمزيـة حاسمة وجهتها الولايات المتحدة للعالم تؤكد فيها أن النظام المالي الأمريكي ومؤسسات أسواق المال لن تصاب بالشلل جراء الإرهاب.

واستعرض الكاتب حجم الأضرار البالغة التي لحقت بالبنية التحتية التشغيلية واللوجستية للنظام المالي جراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر، والتي طالت شبكات الاتصالات الحيوية، وأنظمة التسوية والمقاصة، وسجلات التداول اليومية، فضلاً عن المقار الرئيسية للبنوك وشركات الوساطة والكوادر البشرية التي يدين لها السوق باستمراريته.

وعلى الرغم من توقف المعاملات مؤقتاً لتجاوز الصدمة وتأمين البنية التقنية، فإن الاستئناف السريع للنشاط شكل ركيزة لتعافي وول ستريت وإعادة رسم معايير استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات في القطاع المالي العالمي.

وتشير التغطيات الإخبارية والتقارير الموازية في الصحافة المالية الأمريكية، مثل «ذا ستريت» والنشرات التحليلية لمنصات الاستثمار، إلى أن الذكرى الخامسة والعشرين للهجمات تزامنت مع قراءة جديدة ومهمة حول متانة البنية المالية والتكيف الهيكلي لأسواق المال الأمريكية أمام الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة.

وتبرز المتابعات الإعلامية كيف أدت تلك الأحداث إلى تطوير معايير موحدة للجاهزية والتأمين الإلكتروني ضد الكوارث في المؤسسات المالية، ما ضمن تعافياً مستداماً واستقراراً تشغيلياً استمر تأثيره الحاسم في حركة مؤشرات الأسهم الرئيسية حتى الوقت الراهن.