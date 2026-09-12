سوقا دبي وأبوظبي الأفضل عربياً في أسبوع

تصدر مؤشرا سوق دبي المالي وسوق أبوظبي مكاسب الأسواق العربية خلال أسبوع، وحقق السوقان مكاسب تضاف إلى رأسمالهما السوقي بنحو 51.1 مليار درهم في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم الصناعة والمرافق العامة والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.637 تريليونات درهم من 3.584 تريليونات بنهاية جلسة الجمعة قبل الماضي منها 2.644 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و992.48 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

وأضاف سوق دبي مكاسب أسبوعية جاوزت 13.2 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 0.96 % في 5 جلسات، بدعم الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي إلى 992.48 مليار درهم من 979.3 ملياراً بنهاية تعاملات الجمعة قبل الماضي.

وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 15.3 %، وارتفعت أسهم بي أتش إم كابيتال 9 %، وتكافل الإمارات 7.97 %، والإمارات للاستثمار 7.1 %، وأمان 4.2 %.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 531.7 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» جاذباً سيولة 374 مليون درهم، ثم «شعاع» بسيولة 196.6 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 50.35 مليون درهم في أسبوع، محصلة مشتريات بقيمة 135.7 مليون درهم، مقابل 85.4 مليوناً مبيعات.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 1.34% إلى 10112.58 نقطة، رابحاً ما يفوق 37.9 مليار درهم في 5 جلسات.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 470.6 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 437.2 مليون درهم، ثم «أدنوك للإمداد» جاذباً 363.3 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الصير للمعدات 28.4 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 15.6 %، ومجموعة أرام 15.1 %، وتو بوينت زيرو 13.7 %.