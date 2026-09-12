صعود «وول ستريت» مع تسارع ارتفاع التضخم الأمريكي

ارتفعت المؤشرات ‌الرئيسية للأسهم الأمريكية في بورصة «وول ستريت»، أمس، لتتجه إلى إنهاء ⁠أسبوع صعب على صعود رغم أن البيانات ‌أظهرت تسارع وتيرة ارتفاع مؤشر ‌أسعار المستهلكين في أغسطس.

وخلال التعاملات صعد مؤشر ‌داو جونز ‌140.4 نقطة، أو ‌0.27 %، إلى 52204.46 ⁠نقطة وزاد مؤشر ستاندرد اند ⁠بورز 45.1 نقطة، ⁠أو 0.59 %، إلى 7636.75 نقطة، ومؤشر ناسداك المجمع 207.7 نقاط، ‌أو 0.80 %، إلى 26289.414 نقطة.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس، مع صعود أسعار البنزين بعد انخفاضها لشهريين متتاليين، ما عزز توقعات الأسواق المالية برفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل ⁠إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 % الشهر الماضي بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% في يوليو.

وباستثناء أسعار الأغذية ‌والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 % الشهر الماضي بعد زيادة 0.2 % في يوليو.

وارتفع ما يُعرف بمؤشر ⁠أسعار ⁠المستهلكين الأساسي 2.4 % على أساس سنوي في أغسطس بعد زيادته 2.5 % ⁠في يوليو.



وتخارجت رؤوس الأموال من صناديق الأسهم الأمريكية بأسرع وتيرة منذ 8 أشهر، مع ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط، ما عزز مخاوف المستثمرين بشأن استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وبحسب بيانات «إل إس إي جي ليبر»، سحب المستثمرون صافي 32.27 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر، وهي أعلى وتيرة سحوبات منذ الأسبوع المنتهي في السابع عشر من ديسمبر 2025.