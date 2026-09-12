6 أسواق عربية تتزين بـ«الأخضر» في أسبوع

تزينت 6 أسواق عربية باللون الأخضر خلال الأسبوع الماضي؛ وسط تراجع حذر سيطر على تعاملات المستثمرين وتحسن معنوياتهم مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت 100 دولار للبرميل، وترقب الأسواق العربية توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

دبي

حقق سوق دبي مكاسب أسبوعية جاوزت 13.2 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 0.96% في 5 جلسات، بدعم الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 15.3%، وارتفعت أسهم بي أتش إم كابيتال 9%، وتكافل الإمارات 7.97%، والإمارات للاستثمار 7.1%، وأمان 4.2%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 531.7 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» جاذباً سيولة 374 مليون درهم، ثم «شعاع» بسيولة 196.6 مليون درهم.

أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 1.34% إلى 10112.58 نقطة، رابحاً ما يفوق 37.9 مليار درهم في 5 جلسات.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 470.6 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 437.2 مليون درهم، ثم «أدنوك للإمداد» جاذباً 363.3 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الصير للمعدات 28.4%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 15.6%، ومجموعة أرام 15.1%، وتو بوينت زيرو 13.7%.

السعودية

وسجل المؤشر العام للسوق السعودية انخفاضاً 0.23%، فاقداً 25.64 نقطة من قيمته لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 11007.27 نقاط، مقارنة بمستواه الأسبوع الماضي البالغ 11032.91 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ليصل إلى 9.523 تريليونات ريال بنهاية تعاملات الأسبوع، محققاً مكاسب سوقية 29.43 مليار ريال مقارنة بمستواه السابق البالغ 9.494 تريليونات ريال.

وعلى صعيد حركة التداول الأسبوعية، تراجعت قيم التداولات إلى 17.61 مليار ريال مقابل 27.11 مليار ريال في الأسبوع الماضي، كما سجلت كميات التداول انخفاضاً إلى 882.8 مليون سهم مقارنة بـ1.28 مليار سهم بنهاية الاسبوع قبل الماضي.

على مستوى أداء الأسهم، تكبد سهم الخدمات الأرضية التراجع الأكبر بين الأسهم بنسبة 13.1%، تلاه سهم عناية متراجعاً بـ 6.22%، ثم سهم لدن بنسبة هبوط بلغت 5.91%، بينما تصدر سهم أرماح قائمة الارتفاعات بنسبة 23.89%، تلاه سهم بنان بارتفاع 14.93%، ثم سهم صدق صاعداً بـ 9.46%، وسهم الإعادة السعودية بنمو 8.93%.

الكويت

وسجلت المؤشرات الكويتية مكاسب أسبوعية، إذ ارتفع مؤشر السوق العام 1.07% لينهي التعاملات عند 8942.74 نقطة، كما صعد مؤشر السوق الرئيسي 2.17% إلى 9332.71 نقطة كذلك نما مؤشر السوق الأول بنحو 0.84% مغلقاً عند 9323.88 نقطة، كما أغلق مؤشر السوق الرئيسي 50 على ارتفاع 1.05% ليبلغ مستوى 11116.79 نقطة.

وتبعاً لهذا الأداء الصاعد، بلغت القيمة السوقية للأسهم الكويتية في ختام التعاملات 53.56 مليار دينار، بنمو أكثر من 1% (بما يعادل 567 مليون دينار).

وارتفعت أحجام التداولات بأكثر من 38% إلى 2.53 مليار سهم، كما ارتفعت قيم التداولات بأكثر من 37% إلى 616.41 مليون دينار، عبر 158.14 ألف صفقة.

وتصدر سهم أولى تكافل قائمة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بمكاسب 83.39%، تلاه سهم مراكز الذي صعد بنسبة 37.7%، ثم سهم الخليج للتأمين بنسبة نمو 17.14%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم المعدات قائمة الأكثر تراجعاً منخفضاً 18.54%، تلاه سهم الأنظمة الذي هبط 12.9%، ثم سهم فيوتشر كيد 10.26%.

قطر

سجلت بورصة قطر أداءً إيجابياً خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفع المؤشر العام 0.62% بما يعادل 60.35 نقطة، ليغلق عند النقطة 9824.49، مقارنة بمستواه في نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 0.80% لتصل إلى 591.48 مليار ريال، مضيفة نحو 4.69 مليارات ريال وبلغت قيم التداولات الأسبوعية نحو 1.80 مليار ريال، وسجلت أحجام التداولات 821.46 مليون سهم، وذلك عقب تنفيذ 102.78 ألف صفقة.

وعلى صعيد التحركات الفردية للأسهم، تصدر سهم المستثمرين القائمة الخضراء للأعلى ارتفاعاً بنسبة 14.84%، تلاه سهم ميزة صاعداً بـ9%، ثم سهم دلالة بنمو 7.64%، وسهم الميرة بنسبة 3.4%.

وفي المقابل، تصدر سهم بيمه قائمة الانخفاضات بـ5.33%، تلاه سهم الإجارة متراجعاً بـ3.02%، ثم سهم شركة العامة 2.69%، وسهم الرعاية بتراجع 2.34%.

مسقط

وفي عمان، سجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» مكاسب أسبوعية 0.25%، مغلقاً عند 7647.69 نقطة، بزيادة 19.43 نقطة عن مستوى الأسبوع قبل الماضي. وصعدت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة خلال الأسبوع 1.36% لتسجل 39.446 مليار ريال، بمكاسب سوقية 530.61 مليون ريال.

فيما تراجع حجم التداولات الإجمالي 21.46% مسجلاً 741.87 مليون ورقة مالية. كذلك انخفضت قيم التداولات 19.54% لتسجل 196.91 مليون ريال.وتصدر سهم صناعة مواد البناء قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 15.49%، تلاه سهم الأنوار للاستثمارات 13.86%، ثم سهم المدينة للاستثمار القابضة 13.7%.

في المقابل تقدم سهم الحسن الهندسية (قيد التصفية) قائمة الأسهم المتراجعة 16.67%، تلاه سهم المركز المالي متراجعاً بـ 6%، ثم سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بانخفاض 5.41%.

البحرين

وأنهت بورصة البحرين تعاملاتها الأسبوعية على تراجع لمؤشرها العام 0.46% لينهي الأسبوع عند 1929.56 نقطة، كما انخفض مؤشر البحرين الإسلامي 0.11% ليغلق عند مستوى 927.62 نقطة.

وعلى صعيد حركة التداول الأسبوعية، سجلت البورصة إجمالي قيم تداول بلغت 3037.108 ديناراً ، جرى تحقيقها من خلال تداول كميات إجمالية وصلت إلى 12674.553 سهماً منفذة عبر مختلف الصفقات خلال جلسات الأسبوع.

وتصدر سهم استيراد الاستثمارية قائمة الأكثر انخفاضاً خلال أسبوع بتراجع 10%، تلاه سهم ألبا الذي خسر نحو 3.5%، ثم إي بي أم تيرمينالز 2.3%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الإثمار قائمة المكاسب الأسبوعية بنمو 15%، تلاه سهم الخليجية المتحدة بأكثر من 4.55%، ثم ترافكو 1.56%.

بورصة مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي الأسبوع الماضي، وسط مكاسب متفاوتة للمؤشرات الرئيسية، تصدرها مؤشر «تميز» الذي قفز بنسبة 7.71%، يليه مؤشر الشريعة EGX 33 بارتفاع 1.77%، بينما سجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعاً محدوداً بنسبة 0.02%، وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.47%، وEGX100 EWI بنحو 0.35%.

وأغلق مؤشر EGX30 مقوماً بالجنيه عند 56280.17 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 56270.32 نقطة، ليسجل ارتفاعاً بنحو 0.02%، بعدما تحرك خلال الأسبوع بين أعلى مستوى عند 56937.23 نقطة وأدنى مستوى عند 56163.70 نقطة.

وسجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعاً 0.47% خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 21403.27 نقاط، مقابل 21302.67 نقطة عند بداية الفترة، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال التعاملات 21.796 نقطة، بينما سجل أدنى مستوى عند 21246.86 نقطة.

وصعد مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.35% خلال الأسبوع، ليغلق عند 27997.27 نقطة، مقارنة بمستوى فتح 27898.74 نقطة، وسجل أعلى قيمة خلال الفترة عند 28407.16 نقاط.

وعلى صعيد مؤشرات الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ارتفع مؤشر الشريعة EGX 33 بنسبة 1.77% خلال الأسبوع، لينهي التعاملات عند مستوى 6755.59 نقطة، مقابل 6637.87 نقطة عند بداية الفترة، وسجل أعلى مستوى عند 6815.03 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى 6637.87 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.47%، ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 69847.40 نقطة، مقابل 69523.68 نقطة عند بداية الفترة، وسجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 70533.59 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى 69523.68 نقطة.

وتصدر مؤشر «تميز» قائمة مؤشرات البورصة من حيث المكاسب الأسبوعية، بعدما قفز 7.71%، ليغلق عند 44279.09 نقطة، مقابل 41108.19 نقاط في بداية الأسبوع، مسجلاً أعلى مستوى خلال الفترة عند 44727.29 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى عند 40673.41 نقطة.