1.7 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية وسط تباين الأداء

لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية، أمس، نحو 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و420.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 610.2 ملايين سهم عبر تنفيذ 38.3 ألف صفقة، وسط تباين أداء المؤشرات.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.626 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.643 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و983.3 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» فوق 10110 نقاط، مرتفعاً بنسبة 0.06%، رابحاً مكاسب ناهزت ملياري درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وصعد سهم أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 0.85% عند 7.13 دراهم، مواصلاً تسجيله أعلى مستوى له منذ الإدراج في سوق أبوظبي، وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أيبيكس للاستثمار 5.15%، وإن إم دي سي جروب 4.07%، والواحة كابيتال 3.96%، ورأس الخيمة العقارية 2.86%.

في المقابل، تراجعت أسهم الشارقة للأسمنت 4.73%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 3.7%، وأمريكانا للمطاعم 2.81%، وفينكس كروب 2.1%.

وتصدر «موانئ أبوظبي» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 140 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة»، جاذباً 86.8 مليون درهم، ثم «أدنوك للإمداد» بسيولة 79.5 مليون درهم.

سوق دبي

استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 93.12 مليون درهم، تلاه «سلامة» بـ59.3 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بـ45.85 مليون درهم مرتفعاً 0.27% ليغلق عند 30.28 درهماً.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5904.04 نقاط، منخفضاً بـ0.39%.

وارتفعت أسهم ديوا 2.57%، ومصرف عجمان 1.4%، وتعاونية الاتحاد 1.4%، أمان 1.1%، فيما انخفضت أسهم الأغذية المتحدة 4.9%، وأجيليتي للمخازن 4.88%، والوطنية للتأمينات العامة 4.48%، ودبي التجاري 3.26%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 50.84 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 225.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 174.7 مليون درهم.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفعت بورصات الكويت 0.08%، ومسقط 0.29%، والبحرين 0.02%، فيما انخفض مؤشرا «تاسي» السعودي 0.08%، وقطر 0.27%، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 0.39%.

السعودية

تفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.08% ليغلق عند 11007 نقاط، بتداولات نحو 4.2 مليارات ريال.

وتصدر سهم الأسماك الشركات المتراجعة بنسبة 5%، وتراجعت أسهم مصرف الراجحي ومعادن وأكوا وبي إس إف والرياض ودار الأركان وجرير وبنك البلاد وجبل عمر، بنسب تراوحت بين 1 و2%.

في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 26.14 ريالاً، وصعد سهم الإعادة السعودية بنسبة 10% عند 27.80 ريالاً، وقفز سهم أرماح بنسبة 10% عند 65.35 ريالاً.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 18.230 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.408.177 تريليونات جنيه.

وفقد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر (إيجي إكس 30)» 0.39% ليغلق عند مستوى 56280 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.31% ليغلق عند مستوى 69847 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.39% ليغلق عند مستوى 26259 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.32% ليغلق عند مستوى 21403 نقطة، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.17% ليغلق عند مستوى 27997 نقطة.

الأردن

انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً هامشياً بنسبة 0.01% عند 4092 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 10.7 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.55 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.31 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.27 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 44 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.