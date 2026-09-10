مليارا درهم سيولة الأسهم المحلية.. وسوق أبوظبي الأفضل عربياً

لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية أمس نحو ملياري درهم، موزعة بواقع 1.4 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و569.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 781.6 مليون سهم عبر تنفيذ 47.45 ألف صفقة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.625 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.641 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و983.979 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق أبوظبي

قفز مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» فوق 10100 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.85%، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق العربية، رابحاً مكاسب جاوزت 21.6 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم أبوظبي المدرجة من 2.619 تريليون درهم في نهاية جلسة الثلاثاء، وصولاً إلى 2.641 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وصعد سهم أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 2.9% عند 7.07 دراهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج في سوق أبوظبي، كذلك سجل سهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» أعلى مستوى له في السوق منذ يناير 2009. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم دار التأمين 8.13%، والشارقة للأسمنت 7.25%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 5.4%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 4.25%.

في المقابل، تراجعت أسهم الخليج اﻻستثمارية 4.8%، وإمستيل 3.18%، وأجيليتي جلوبال 2.45%، وأسمنت الخليج 2.4%.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 213 مليون درهم، تلاه «أدنوك للإمداد»، جاذباً 121.3 مليون درهم، ثم «تو بوينت زيرو» بسيولة 118.2 مليون درهم.

سوق دبي

استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 112.9 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ88 مليون درهم، ثم «شعاع» بـ48.7 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5927.40 نقطة، منخفضاً بـ0.32%.

وارتفعت أسهم أجيليتي للمخازن 10.8%، وتكافل الإمارات 4.05%، ودبي التجاري 3.3%، والإثمار القابضة 1.53%، فيما انخفضت أسهم ديوا 2.86%، وإمباور 1.87%، والإمارات دبي الوطني 1.82%، وتيكوم 1.76%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية نحو 48.66 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 15.8 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.08 دراهم للسهم.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات تراجعاً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.19%، والكويت 0.01%، والقطري 0.06%، والبحرين 0.27%، فيما ارتفعت بورصة مسقط 0.16%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.58%.

السعودية

تفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.19% ليغلق عند 11016 نقطة، بتداولات بلغت نحو 3.9 مليارات ريال.

وتصدر سهم الاتحاد الشركات المتراجعة بأكثر من 7%، وتراجع سهما مصرف الراجحي 1% عند 66.1 ريالاً، والأهلي السعودي 2% 41.70 ريالاً.

وانخفضت أسهم المتحدة للتأمين وبنان والصناعات الكهربائية والخدمات الأرضية وسابك للمغذيات والكيميائية وأمانة للتأمين بنسب تراوحت بين 2 و3%. في المقابل، تصدّر سهم أرماح الشركات المرتفعة بنسبة 10%، تلاه سهم بحر العرب بنسبة 7%، وارتفع سهما اللجين وينساب بنسبة 4%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 2.135 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.426.407 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ0.58% ليغلق عند مستوى 56500 نقطة، فيما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.61% ليغلق عند مستوى 70067 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.58% ليغلق عند مستوى 26361 نقطة.

وخسر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.31% ليغلق عند مستوى 21334 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ0.23% ليغلق عند مستوى 27950 نقطة.

الأردن

انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.3% عند 4093 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 14.3 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.94%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.42%، وفي القطاع المالي بنسبة 0.03%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 37 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و35 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.