تفاهم بين أبوظبي وCoSSE لتعزيز التداول عبر الحدود

وقّعت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، مذكرة تفاهم مع لجنة بورصات الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (CoSSE)، التي تمثل 14 بورصة في منطقة الجنوب الأفريقي، بهدف تسهيل وتنسيق دراسة فرص انضمام أسواق رأس المال المشاركة إلى شبكة «تبادُل»، وتقييم إمكانية ربطها بالمنصة.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى CoSSE تنسيق مشاركة البورصات الأعضاء الراغبة في الدخول في مناقشات إضافية بشأن منصة «تبادُل». وتجمع CoSSE بورصات من مختلف دول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وهي تكتل اقتصادي يضم 16 دولة، ويعمل على تعزيز التكامل المالي الإقليمي، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء منظومة مالية أكثر قدرة على مواجهة التحديات. وتضم البورصات الأعضاء في CoSSE مجتمعةً أكثر من 180 ألف شركة مدرجة، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 1.3 تريليون دولار.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يمثل التعاون مع CoSSE محطة جديدة تدعم جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو توسيع نطاق تعاونه الدولي، وتعزيز العلاقات التي تحقق منافع متبادلة، وتوسيع سبل الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الربط الاستثماري عبر الحدود».