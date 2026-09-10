الضغوط التضخمية تزداد بقوة على الأسواق العالمية

تراجعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات أمس، مع ارتفاع خام «برنت» فوق 100 دولار للبرميل، ما أثار مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية، وزاد رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي.

وتسعر الأسواق احتمالاً بنسبة 60 % لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.25 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.26 %، وهبط مؤشر داوجونز بنسبة 0.73 %.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم التي تصدر الجمعة، مع توقعات باستقرار مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي عند 3.4 % خلال أغسطس.

وفشل القطاع الخاص في الولايات المتحدة في دعم الأسواق رغم إضافة نحو 12 ألف وظيفة أسبوعياً في المتوسط خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في الثاني والعشرين من أغسطس، بحسب بيانات «إيه دي بي».

وأظهرت البيانات ارتفاعاً في وتيرة التوظيف من متوسط ​​زيادة أسبوعية بلغ 10 آلاف وظيفة في فترة الأسابيع الأربعة السابقة، ما يعكس مرونة سوق العمل رغم التحديات الاقتصادية المستمرة.

الأسهم الأوروبية

كذلك انخفضت الأسهم الأوروبية مع انتظار ​الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية، في وقت تجاوزت فيه أسعار ​خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وما أثارته من مخاوف بشأن التضخم وأثرها السلبي على رغبة المستثمرين في المخاطرة.

وانخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 1 %، وتراجع مؤشر ستوكس بنسبة 1.22 %، وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.49 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.70 %.

في المقابل، صعدت ⁠أسهم قطاع الطاقة بنسبة تقارب 1 % مع تجاوز خام برنت 100 دولار، وهو المستوى الذي سجله آخر ​مرة ⁠في أواخر ⁠يوليو.

وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى إثارة المخاوف من التضخم من جديد، ما عزز التوقعات بأن البنوك ⁠المركزية قد تضطر إلى الإبقاء على سياسة التشديد النقدي لفترة أطول.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الخميس، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر في اتجاهات السوق في وقت لاحق من ​الأسبوع.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم شركة «أوتو وان جروب إس.إي» 4.6 % بعد استقالة كريستيان فالنتين من منصب المدير المالي للمنصة الألمانية لبيع السيارات المستعملة عبر ​الإنترنت.

الأسواق اليابانية

وفي طوكيو، اختتمت مؤشرات الأسهم اليابانية التعاملات ​على انخفاض، في وقت طغى فيه تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط ​على عودة الحماس تجاه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وظل مؤشر «نيكاي» مرتفعاً خلال معظم ساعات التداول، إذ صعد بنحو 0.8 % قبل أن يفقد زخمه ويتراجع 0.19 % عند الإغلاق مسجلاً 65142.78 نقطة، ونزل مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.09 ⁠% إلى 4046.64 نقطة.

وذكرت ماكي ساوادا، محللة الأسهم في نومورا سيكيوريتيز، أن أنباء عن توقيع شركة فيريزون صفقة بمليارات الدولارات مع شركة كورنينج لتوريد ألياف بصرية عالية الكثافة ‌للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي عززت أداء أسهم شركات يابانية لتصنيع الكابلات مثل فوجيكورا.

وأضافت: في ظل تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط، ترتفع أسعار النفط الخام، ويبدو أن المخاوف بشأن تسارع ​التضخم تلقي بظلالها على الأسهم اليابانية.

​من ناحية أخرى، تحقق أسهم ⁠شركات أشباه الموصلات والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أداءً قوياً.

وأظهر استطلاع شهري أجرته «رويترز» أن ثقة الشركات بين كبرى الشركات ​الصناعية ⁠اليابانية ارتفعت في ⁠سبتمبر إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2021، بدعم من الطلب القوي على أشباه الموصلات ومراكز البيانات.

وكانت حركة السوق ⁠متوازنة تقريباً، إذ ارتفع 113 سهماً مدرجاً على مؤشر «نيكاي» مقابل تراجع 110 أسهم، بينما ظل سهمان دون تغيير.

وهوى سهم شركة «كيوا كيرين» 5.88 % ليقود الخسائر على المؤشر، تليه شركة «دي.إي.إن.إيه» التي تراجعت 4.65 %، ثم شركة ‌«سوميتومو كورب» التي خسرت 4.33 %.

وقفز سهم شركة «فوروكاوا إلكتريك» 12.63 % ​ليقود المكاسب على المؤشر من حيث النسبة المئوية، تليها شركة «توكاي كاربون» التي ارتفعت 9.27 % مسجلة أعلى إغلاق لها منذ أكتوبر 2018، وشركة «فوجيكورا» التي صعدت 8.07 ​%.