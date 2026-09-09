سوق دبي يصعد لأعلى مستوى في شهر بمكاسب 3.5 مليارات درهم

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 987.13 مليار درهم في نهاية جلسة الاثنين، وصولاً إلى 990.65 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.
وقادت أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«دو» و«دبي للاستثمار» ارتفاعات 20 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ99.6 مليون درهم مغلقاً عند 11.1 درهماً، تلاه «دو» بأكثر من 46 مليون درهم، صاعداً 2.1% ليغلق عند 11.62 درهماً.
سوق أبوظبي
وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم مجموعة أرام بقيمة 21.87 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 5.47 ملايين سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 4 دراهم للسهم.وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للفنادق 6.4%، وتو بوينت زيرو 5.66%، والفجيرة لصناعات البناء 5%، وإنفستكورب كابيتال 2.51%.
في المقابل، تراجعت أسهم أسمنت الفجيرة 3.22%، وبنك الاستثمار 3.03%، وبنك الشارقة 2.6%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.26%.
مكاسب رأسمالية
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.597 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين وصولاً إلى 3.609 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.619 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و990.65 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
الأسواق العربية
السعودية
في المقابل، هبط سهم جبسكو 4% عند 12.70 ريالاً، وأغلق سهم الخدمات الأرضية منخفضاً 3% عند 23.99 ريالاً، وسجل سهم ساكو أدنى مستوى له منذ الإدراج في السوق متراجعاً 2% عند 20.23 ريالاً.
مصر
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.8% ليغلق عند مستوى 56174 نقطة، فيما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.74% ليغلق عند مستوى 69646 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.8% ليغلق عند مستوى 26209 نقطة.
وخسر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.24% ليغلق عند مستوى 21400 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ0.98% ليغلق عند مستوى 28015 نقطة.
الأردن
وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.47% إلى 4105 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول عند 15.2 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.03%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.63%، وفي القطاع المالي بنسبة 0.16%.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 38 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و23 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.