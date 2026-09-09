سوق دبي يصعد لأعلى مستوى في شهر بمكاسب 3.5 مليارات درهم

صعد مؤشر سوق دبي المالي، أمس، مسجلاً أعلى مستوى في شهر، وتحديداً منذ جلسة 5 أغسطس الماضي، مرتفعاً للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة 0.26%، أو ما يعادل 15.4 نقطة، مسجلاً 5946.67 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 3.5 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات الصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 987.13 مليار درهم في نهاية جلسة الاثنين، وصولاً إلى 990.65 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقادت أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«دو» و«دبي للاستثمار» ارتفاعات 20 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ99.6 مليون درهم مغلقاً عند 11.1 درهماً، تلاه «دو» بأكثر من 46 مليون درهم، صاعداً 2.1% ليغلق عند 11.62 درهماً.

وصعدت أسهم الأغذية المتحدة 7.6%، والإمارات للاستثمار 7.1%، وتكافل الإمارات 6.14% والوطنية الدولية القابضة 4.1% فيما انخفضت أسهم شعاع كابيتال 4.95% ودبي للمرطبات 4.95% ودبي التجاري 3.16%، وبي إتش إم كابيتال 3.1%.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 21 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 262.1 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 241 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.45% عند مستوى 10021.04 نقطة، رابحاً نحو 8.5 مليارات درهم.

وتصدر «تو بوينت زيرو» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 210.8 ملايين درهم، تلاه «موانئ أبوظبي»، جاذباً 88.8 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 81 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم مجموعة أرام بقيمة 21.87 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 5.47 ملايين سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 4 دراهم للسهم.وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للفنادق 6.4%، وتو بوينت زيرو 5.66%، والفجيرة لصناعات البناء 5%، وإنفستكورب كابيتال 2.51%.

في المقابل، تراجعت أسهم أسمنت الفجيرة 3.22%، وبنك الاستثمار 3.03%، وبنك الشارقة 2.6%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.26%.

مكاسب رأسمالية

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 12 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم الصناعة والمرافق العامة والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.597 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين وصولاً إلى 3.609 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.619 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و990.65 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.10%، والقطري 0.73%، ومسقط 0.10%، فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.24%، والبحرين 0.02%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.80%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.10% ليغلق عند 11036 نقطة، وبتداولات نحو 3.2 مليارات ريال.

وصعد سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 26.06 ريالاً، وتصدر سهم بنان الشركات المرتفعة بنسبة 8%، وقفزت أسهم أسمنت نجران وصدق ولجام للرياضة والأسماك والرمز وإكسترا واليمامة للحديد ومدينة المعرفة بنسب تراوحت بين 3 و6%.

في المقابل، هبط سهم جبسكو 4% عند 12.70 ريالاً، وأغلق سهم الخدمات الأرضية منخفضاً 3% عند 23.99 ريالاً، وسجل سهم ساكو أدنى مستوى له منذ الإدراج في السوق متراجعاً 2% عند 20.23 ريالاً.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 26.494 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.424.272 تريليونات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.8% ليغلق عند مستوى 56174 نقطة، فيما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.74% ليغلق عند مستوى 69646 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.8% ليغلق عند مستوى 26209 نقطة.

وخسر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.24% ليغلق عند مستوى 21400 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ0.98% ليغلق عند مستوى 28015 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.47% إلى 4105 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول عند 15.2 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.03%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.63%، وفي القطاع المالي بنسبة 0.16%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 38 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و23 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.