سوق دبي يحلّق بأعلى وتيرة يومية في شهر

حلّق مؤشر سوق دبي المالي، أمس، بأعلى وتيرة يومية في شهر، وتحديداً منذ جلسة 4 أغسطس الماضي، مرتفعاً للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.79%، أو ما يعادل 46.7 نقطة، مسجلاً 5931.29 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 7.9 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 979.27 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، وصولاً إلى 987.13 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» و«ديوا» ارتفاعات 28 سهماً في سوق دبي.

في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ109.5 ملايين درهم مرتفعاً 1.27% ليغلق عند 11.14 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ104.9 ملايين درهم، صاعداً 0.13% ليغلق عند 30.34 درهماً.

وصعدت أسهم شعاع كابيتال 12.22%، وسلامة 8.76%، والفردوس القابضة 5.58%، والإثمار القابضة 4.12%، فيما انخفضت أسهم الأغذية المتحدة 4.88%، والأسمنت الوطنية 4.4%، ودبي للمرطبات 1.64%، وتبريد 1.63%.

وشهد سوق دبي تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة (الخليج للملاحة سابقاً) بقيمة إجمالية 84.9 مليون درهم.

إذ تم تنفيذ صفقتين على 15.8 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.06 دراهم للسهم، كما تم تنفيذ صفقة على 9.6 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر 3.82 دراهم للسهم.

واتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 10.8 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 27.15 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 16.35 مليون درهم.

سوق أبوظبي

في حين استقر مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9975.72 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.02%.

وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 90.83 مليون درهم، تلاه «فيرتيغلوب»، جاذباً 70.3 مليون درهم، ثم «إشراق للاستثمار» بسيولة 69.84 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 14.72% بالحد الأقصى، ومجموعة أرام 9.92%، والخليج اﻻستثمارية 8.24%، وأسمنت الخليج 6.96%.

وفي المقابل، تراجعت أسهم عُمان والإمارات للاستثمار 4.98%، والإمارات للتأمين 4.82%، والفجيرة لصناعات البناء 4.76%، ودار التأمين 4.65%.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.40%، والبحريني 0.12%، ومسقط 0.34%.

فيما ارتفعت بورصتا الكويت 1.22%، وقطر 0.53%، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر هامشياً بنسبة 0.09%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.40% ليغلق عند 11025 نقطة، بتداولات بلغت 3.4 مليارات ريال.

وتراجع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بأقل من 1% عند 25.96 ريالاً و66.50 ريالاً.

وانخفضت أسهم إس تي سي والمراعي وسابك واتحاد اتصالات والأهلي السعودي وبنك الرياض وسابك للمغذيات وبي إس إف والجزيرة بنسب تراوحت بين 1 و2%.

وهبط سهم الخدمات الأرضية بنسبة 7% عند 24.62 ريالاً، وأغلق سهم ينساب منخفضاً 4% عند 32.50 ريالاً.

في المقابل، تصدر سهما بنان وأرماح الشركات المرتفعة بنسبة 8%، وقفز سهم البحري بنسبة 3% عند 35.98 ريالاً.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 2.230 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.450.766 تريليونات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إي جي إكس 30» بـ0.09% ليغلق عند مستوى 56627 نقطة، فيما ربح مؤشر «إي جي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.2% ليغلق عند مستوى 70165 نقطة، بينما هبط مؤشر «إي جي إكس 30 للعائد الكلي» بـ0.09% ليغلق عند مستوى 26420 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ0.23% ليغلق عند مستوى 21668 نقطة، بينما صعد مؤشر «إي جي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ0.28% ليغلق عند مستوى 28292 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.26% عند 4086 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 13.6 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.68 بالمئة.

وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.23 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.18 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 32 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و36 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.