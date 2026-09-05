بيانات الوظائف الأمريكية تربك «وول ستريت»

وخلال التعاملات انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 101.2 نقطة أو 0.19% إلى 53584.89 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 2.5 نقطة أو 0.03% إلى 7750.19 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 3.8 نقاط أو 0.01% إلى 26587.896 نقطة.
وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد في أغسطس، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1 %، ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل ويبقي خيار رفع أسعار الفائدة هذا الشهر مطروحاً أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العدد 56 ألف وظيفة بعد انخفاض 23 ألف وظيفة أعلن عنه من قبل في يوليو.
وتراوحت التقديرات بين خسارة 25 ألف وظيفة كحد أدنى وزيادة 121 ألف وظيفة كحد أقصى.
وتباطأ الزخم في سوق العمل بعد ارتفاعه في الربيع لأسباب من بينها صدمة أسعار النفط والضغوط التي تعرضت لها سلاسل التوريد بسبب الحرب في إيران.