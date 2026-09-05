بيانات الوظائف الأمريكية تربك «وول ستريت»

تباينت المؤشرات الرئيسة في بورصة «وول ستريت» أمس، بعد أن أدت بيانات ⁠للوظائف، جاءت أفضل مما توقعه المستثمرون، إلى تعزيز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة خلال ‌الشهر الجاري.

وخلال التعاملات انخفض ‌مؤشر داو جونز الصناعي 101.2 ‌نقطة أو 0.19% إلى 53584.89 نقطة، وارتفع ⁠مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع 2.5 ⁠نقطة أو 0.03% إلى 7750.19 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 3.8 ‌نقاط أو 0.01% إلى 26587.896 نقطة.

وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد في أغسطس، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1 ‌%، ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل ويبقي خيار رفع أسعار الفائدة هذا الشهر مطروحاً أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقرير التوظيف إن عدد الوظائف غير الزراعية ⁠زاد 162 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات يوليو بالرفع لتشير إلى زيادة 21 ألف وظيفة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العدد 56 ألف وظيفة ‌بعد انخفاض 23 ألف وظيفة أعلن عنه من قبل في يوليو.

وتراوحت التقديرات بين خسارة 25 ألف وظيفة كحد أدنى وزيادة ‌121 ألف وظيفة كحد أقصى.

وتباطأ الزخم في ‌سوق العمل بعد ارتفاعه في الربيع لأسباب من بينها صدمة أسعار النفط والضغوط التي تعرضت لها سلاسل التوريد بسبب الحرب في إيران.

وقبل صدور تقرير التوظيف، خفضت الأسواق المالية توقعاتها برفع أسعار ‌الفائدة بعدما قال كريستوفر والر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ⁠في فعالية رويترز نكست نيوز ميكر، أول من أمس ، إنه يميل إلى الدعوة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر إذا أكدت البيانات ⁠المرتقبة أن ضغوط ⁠التضخم آخذة في التراجع.