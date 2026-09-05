11.5 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في 5 جلسات

لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية 11.5 مليار درهم خلال 5 جلسات، منها 6.8 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و4.7 مليارات درهم في سوق دبي، بعد التداول على 3.8 مليارات سهم عبر 220.3 ألف صفقة.

وحصد سهم «دو» النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة 1.48 مليار درهم، تلاه «إعمار العقارية» بـ919.2 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 358.8 مليون درهم.

واستقر مؤشر سوق دبي المالي عند 5884.63 نقطة، مرتفعاً هامشياً بـ0.03%، محققاً مكاسب بـ114.8 مليون درهم في 5 جلسات. وخلال أسبوع ارتفعت أسهم شعاع كابيتال 26.2%، وأمان 15.74%، وسلامة 12.3%، والاتحاد العقارية 8.4%، وديار للتطوير 6.1%، والأسمنت الوطنية 5.05%.

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9977.36 نقطة منخفضاً 0.67% خلال 5 جلسات.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 711.96 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 540 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 517.4 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم مجموعة أرام 26%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 22.9%، وإنفيكتوس للاستثمار 18.2%، وإشراق للاستثمار 15.5%، وبنك الشارقة 14.93%.

وعلى مستوى الأداء اليومي، ارتفعت أسهم الإمارات في آخر تعاملات الأسبوع، وارتفع مؤشر سوق دبي 0.70% إلى 5884.63 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.50% إلى 9977.36 نقطة.