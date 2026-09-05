أداء متفاوت للأسواق العربية في أسبوع

شهدت الأسواق العربية تبايناً ملحوظاً في أدائها خلال الأسبوع الماضي، إذ سيطر اللونان الأحمر والأخضر على شاشات التداول، في مشهد يعكس حالة الحذر السائدة بين المستثمرين.

وتابعت الأسواق العربية اتجاهات السياسة النقدية العالمية، خصوصاً توقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة هذا العام، إذ تؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على تدفقات رأس المال وأسعار الصرف في المنطقة.

سوق دبي

استقر مؤشر سوق دبي المالي عند 5884.63 نقطة، مرتفعاً هامشياً بـ0.03%، محققاً مكاسب بـ114.8 مليون درهم في 5 جلسات.

وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم شعاع كابيتال 26.2%، وأمان 15.74%، وسلامة 12.3%، والاتحاد العقارية 8.4%، وديار للتطوير 6.1%، والإسمنت الوطنية 5.05%.

في المقابل، تراجعت أسهم بي إتش إم كابيتال 4.3%، ووطنية 4.1%، وسكون تكافل 4.05%، ومصرف السلام السودان 3.7%، وطلبات 3.2%.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9977.36 نقطة منخفضاً 0.67% خلال 5 جلسات.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 711.96 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 540 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 517.4 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم مجموعة أرام 26%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 22.9%، وإنفيكتوس للاستثمار 18.2%، وإشراق للاستثمار 15.5%، وبنك الشارقة 14.93%.

في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 13.85%، وإي سفن- أذونات 9.2%، وأجيليتي جلوبال 7.47%، والصير للمعدات 6.9%، وإمستيل 6.1%.

السعودية

في السعودية، أنهى مؤشر السوق الرئيسي تعاملات الأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر على تراجع، إذ أغلق المؤشر عند مستوى 11032.91 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.82% ما يعادل خسارة 205.02 نقاط.

وسجلت السوق تداولات على أسهم 271 شركة متداولة، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 27.11 مليار ريال، وذلك من خلال تداول 1.28 مليار سهم، عبر تنفيذ 2106.646 صفقات، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية الأسبوع ما يقارب 9.49 تريليوناتات ريال سعودي.

وتصدر سهم لدن قائمة الأسهم الأكثر خسارة خلال الأسبوع بتراجع 13.73%، تلاه سهم دار الأركان الذي انخفض بنسبة 8.33%، ثم سهم أسمنت الشمالية بخسارة 7.38%.

على الجانب الآخر، تصدر سهم أنابيب الشرق قائمة الأسهم الأكثر ربحية خلال الأسبوع بمكاسب 9.26%، تلاه سهم مسك الذي صعد بنسبة 8.48%، ثم سهم رؤوم بارتفاع 8.22%.

الكويت

تباينت مؤشرات البورصة الكويتية خلال تعاملات الأسبوع، إذ انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.52% ليغلق عند النقطة 8847.93، كما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.61% مسجلاً 9246.08 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% ليغلق عند النقطة 9134.78.

في المقابل، خالف مؤشر السوق الرئيسي 50 الاتجاه التراجعي لنظرائه مرتفعاً بنسبة 1.24% ليغلق عند النقطة 11000.85 بنهاية الأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر.

وانعكس هذا الأداء المتباين على القيمة السوقية للأسهم المدرجة التي تراجعت إلى 52.99 مليار دينار بنهاية الأسبوع، مقارنة بنحو 53.27 مليار دينار في الأسبوع المنصرم، بخسارة سوقية 276 مليون دينار.

رغم الضغوط على المؤشرات، شهدت حركة التداول نشاطاً مكثفاً، حيث ارتفعت أحجام التداول أسبوعياً لتصل إلى 1.83 مليار سهم، كما قفزت السيولة إلى 462.54 مليون دينار كويتي، بالتوازي مع صعود إجمالي عدد الصفقات المبرمة ليصل إلى 129.98 ألف صفقة.

وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم الخليج للتأمين قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع بعد أن سجل هبوطاً بنسبة 10.51، تلاه سهم ساحل متراجعاً بنسبة 10.44%، ثم سهم سينما بنسبة 7.39%.

على الجانب الآخر، تصدر سهم فيوتشر كيد قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 80.35%، تلاه سهم أولى تكافل مرتفعاً بنسبة 33.17%، ثم سهم فنادق الذي سجل مكاسب بنسبة 18.99%.

قطر

أنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على تراجع في أدائها العام، بعد أن هبط المؤشر العام بنسبة 1.14% خاسراً 112.15 نقطة ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 9764.14 نقطة، مقارنة بمستواه في ختام الأسبوع الماضي.

وانعكس هذا التراجع على القيمة السوقية للأسهم المدرجة التي انخفضت بنسبة 0.92% لتصل بنهاية التعاملات إلى 586.80 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 592.24 مليار ريال في ختام الأسبوع المنصرم، ما مثّل خسارة سوقية بلغت نحو 5.44 مليارات ريال.

على صعيد حركة التداولات الأسبوعية، سجلت البورصة سيولة إجمالية بلغت 2.51 مليار ريال قطري، تم تحقيقها من خلال تداول 715.42 مليون سهم، عبر تنفيذ 110.09 آلاف صفقة.

أما على مستوى حركة الأسهم الفردية، فقد تصدر سهم شركة المستثمرين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة قفزت إلى 19.51%، تلاه سهم الخليج الدولية بارتفاع قدره 3.83%، ثم سهم العامة بنسبة 2.09%، وسهم ميزة بنسبة 2.03%.

في المقابل، جاء سهم بنك الدوحة في مقدمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجعه بنسبة 6.90%، تلاه سهم كيو إل إم بـ4.29%، ثم سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3.29%، وسهم «دلالة» بتراجع بلغت نسبته 3.27%.

البحرين

وفي البحرين، أغلق المؤشر العام تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.15%، ليخسر 2.91 نقطة، مغلقاً عند مستوى 1938.55 نقطة.

في المقابل، سجل مؤشر البحرين الإسلامي ارتفاعاً بنسبة 0.95%، رابحاً 8.74 نقاط، ليصل إلى مستوى 928.61 نقطة.

على صعيد أداء الشركات، سجلت أسهم 5 شركات ارتفاعاً، بينما انخفضت أسعار أسهم 8 شركات أخرى.

وتصدر سهم إي بي أم تيرمينالز 2.87% قائمة المكاسب الأسبوعية، تلاه سهم بنك السلام 2.73%، ثم البحرين والكويت بنسبة 0.54%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الإثمار القابضة 16.7% قائمة الخسائر خلال أسبوع، تلاه سهم خليجي بنك 2.7%، ثم سهم ألبا 1.94%.

مسقط

سجل مؤشر بورصة «مسقط 30» مكاسب أسبوعية بنسبة 1.27% منهياً التعاملات عند مستوى 7628.26 نقطة، مقارنة مع 7532.53 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 26 أغسطس، بمكاسب أكثر من 95 نقطة، وبدعم من ارتفاعات جماعية بالقطاعات المتداولة.

وسجل إجمالي الأوراق المالية المتداولة مكاسب أسبوعية بأكثر من 122%، كما ارتفع إجمالي قيم التداولات بنسبة 116% تقريباً، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 42%.

وتصدر سهم مطاحن صلالة قائمة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 13% تقريباً، تلاه سهم المدينة للاستثمار القابضة الذي ارتفع بنسبة 12.31%، ثم سهم العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية بارتفاع 12%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع بتراجع 29.53%، تلاه سهم البنك الأهلي الذي انخفض بنسبة 6.51%، ثم سهم الشرقية لتحلية المياه بتراجع 6.43%.

بورصة مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال أسبوع بشكل جماعي، باستثناء مؤشر «تميز» الذي تراجع بنحو 3.38%، بينما تصدر مؤشر EGX35-LV قائمة المؤشرات المرتفعة بصعود بلغ 4%، في حين ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 56270.32 نقطة.

وأغلق مؤشر «EGX30» عند مستوى 56270.32 نقطة، مرتفعاً بنحو 2.11%، بعدما استهل تعاملات الجلسة عند مستوى 55106.54 نقاط، وسجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 56286.66 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى له 54610.11 نقاط.

وسجل مؤشر «EGX70 EWI» ارتفاعاً محدوداً بنحو 0.16%، ليغلق تعاملات الجلسة عند مستوى 21302.67 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 21269.03 نقطة، بعدما تحرك المؤشر بين أعلى مستوى عند 21731.66 نقطة وأدنى مستوى عند 20808.23 نقاط.

كما ارتفع مؤشر EGX100 EWI بنحو 1.16%، ليغلق عند مستوى 27898.74 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 27578.41 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 28114.43 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى له 27156.26 نقطة.

وعلى صعيد المؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، سجل مؤشر الشريعة EGX33 ارتفاعاً بنحو 0.85%، ليغلق عند مستوى 6637.87 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 6581.78 نقطة، وسجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 6642.50 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى عند 6489.62 نقطة.

وتصدر مؤشر EGX35-LV قائمة المؤشرات المرتفعة، بعدما صعد بنحو 4.00%، ليغلق عند مستوى 6997.99 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 6728.87 نقطة، وسجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 7000.09 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى عند 6728.58 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30 Capped بنحو 2.35%، ليغلق عند مستوى 69523.68 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 67926.78 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى عند 69548.33 نقطة، وأدنى مستوى عند 67,434.16 نقطة.

وفي المقابل، خالف مؤشر تميز الاتجاه الصاعد لباقي المؤشرات، ليتراجع بنحو 3.38%، ويغلق عند مستوى 41,108.19 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 42547.40 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 43224.90 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى له 40774.29 نقطة.

كما سجل مؤشر سندات الخزانة ارتفاعاً بنحو 0.20%، ليغلق عند مستوى 2624.90 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 2619.55 نقطة، فيما لم تسجل البيانات الواردة أعلى أو أدنى قيمة للمؤشر خلال الجلسة.