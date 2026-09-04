الأفضل خليجياً.. سوق دبي يصعد بأعلى وتيرة يومية في أسبوع

صعد مؤشر سوق دبي المالي أمس، بأعلى وتيرة يومية في أسبوع، وتحديداً منذ جلسة 26 أغسطس الماضي، مرتفعاً بنسبة 0.49%، أو ما يعادل 28.6 نقطة، مسجلاً 5843.51 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 4.9 مليارات درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات البورصات الخليجية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 969.9 مليار درهم في نهاية جلسة الأربعاء، وصولاً إلى 974.8 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» ارتفاعات 34 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ169.9 مليون درهم مرتفعاً 1.13% ليغلق عند 10.76 دراهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بأكثر من 66 مليون درهم، صاعداً 0.46% ليغلق عند 30.32 درهماً.

وصعدت أسهم شعاع كابيتال 6.8%، وأمان 5.5%، وسلامة 4.6%، والاتحاد العقارية 3.66%، فيما انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 4.95%، ووطنية 3.8%، ودبي التجاري 2.2%، وأليك القابضة 1.47%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 20 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 266.2 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 246.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.21% عند مستوى 9927.39 نقطة، رابحاً نحو 8.3 مليارات درهم.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 139.7 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 138.7 مليون درهم، ثم «سبيس 42» بسيولة 100.96 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم مجموعة أرام 13%، وأوراسكوم 7.05%، وسبيس42 6.67%، وفيرتيغلوب 5.77%. وفي المقابل، تراجعت أسهم إي سفن - أذونات 2.7%، وأسمنت الفجيرة 1.64%، وأبوظبي لبناء السفن 1.46%، وإن إم دي سي إنيرجي 0.70%.

مكاسب

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 13.2 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم العقارات والبنوك والصناعة والمرافق العامة والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.559 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء وصولاً إلى 3.572 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.597 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و974.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.19%، والقطري 0.13%، ومسقط 0.28%، فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.20%، والبحرين 0.006%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 1.06%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.19% ليغلق عند 11033 نقطة، بتداولات نحو 3.9 مليارات ريال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي بأقل من 1% عند 66.35 ريالاً، وقفز سهم الاستثمار بنسبة 2% عند 14.88 ريالاً، وصعدت أسهم المصافي ومدينة المعرفة والطباعة والتغليف وولاء وساسكو وكيان السعودية وأو جي سي وأماك بنسب تراوحت بين 3 و5%.

في المقابل، تراجعت أسهم طيبة وإم آي أس والخدمات الأرضية والسعودية للطاقة بأكثر من 2%.

مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات بلغت 14.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 37.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.418 تريليونات جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 56270 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 69523 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 26254 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 6997 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 21302 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 27898 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 6637 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.58%، إلى 4061 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 14 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاعات الصناعة بنسبة 0.82% ، والخدمات بنسبة 0.64%، والمالي بنسبة 0.41%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 53 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و19 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.