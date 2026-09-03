تحركات عرضية للأسهم المحلية بسيولة ملياري درهم

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تحركات عرضية على وقع التطورات الإقليمية، مع استمرار حالة الحذر التي تسيطر على معنويات المستثمرين.

ويعكس أداء الأسواق، في تداولات أمس، الضغوط الواضحة على المؤشرات مع سيولة جيدة، في وقت تتداخل فيه عوامل الزخم مع إشارات القلق، وتتشابك القرارات الاستثمارية بين البحث عن العائد والتحوّط من المخاطر.

ولامست سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو ملياري درهم، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و763.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 637.5 مليون سهم عبر تنفيذ 46.8 ألف صفقة، وسط تحركات عرضية للمؤشرات.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.559 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.589 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و969.9 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 224.4 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ64 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بـ62.8 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5814.94 نقطة، منخفضاً بـ0.33%. وارتفعت أسهم أجيليتي للمخازن 5.8%، وشعاع كابيتال 3.77%، وديار للتطوير 2.7%، وأمان 1.95%، فيما انخفضت أسهم بي إتش إم كابيتال 3.5%، والاتحاد العقارية 3%، والفردوس القابضة 2.8%، وتاكسي دبي 2.6%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية نحو 88.52 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 28.1 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.15 دراهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 50.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 461.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 411 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9906.40 نقاط، منخفضاً 0.68%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 131.5 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 120.44 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 94.3 مليون درهم.

وارتفع سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 3% عند 0.656 درهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، وكان من ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم مجموعة أرام 15% بالحد الأقصى، والفجيرة الوطنية للتأمين 9.5%، وبنك الشارقة 5.88%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 4.98%، في المقابل، تراجعت أسهم برجيل القابضة 3.97%، وفينكس كروب 3.54%، وأمريكانا للمطاعم 3.3%، ودار التأمين 3.1%.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.80%، والكويتي 0.34%، والقطري 1.03%، ومسقط 0.05%، والبحرين 0.10%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.45%.

السعودية

تفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.80% ليغلق عند 11012 نقطة، بتداولات نحو 4.2 مليارات ريال.

وتراجع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بنسبة 1% عند 26.02 ريالاً و66.20 ريالاً على التوالي.

وانخفضت أسهم الأهلي السعودي ومعادن ومصرف الإنماء واتحاد اتصالات وسليمان الحبيب واس تي سي والمراعي وأكوا وبنك البلاد وبنك الرياض بنسب تراوحت بين 1 و2%.

في المقابل، صعد سهم أنابيب بنسبة 5% عند 5.56 ريالات، وارتفعت أسهم بترو رابغ وأنابيب الشرق وأيان وسناد القابضة ومجموعة صافولا، بنسب تراوحت بين 2 و5%.

مصر

صعدت أغلب مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأربعاء، باستثناء هبوط مؤشر «إيجي إكس 70»، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 16.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.380 تريليونات جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 55679 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 68852 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 25980 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6932 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 21225 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 27744 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6566 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ0.35% إلى 4037 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 11.5 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.38%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.30%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.30%.