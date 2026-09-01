12.8 مليار درهم مكاسب سوق دبي في أغسطس

نجح سوق دبي المالي في تحقيق مكاسب، تضاف إلى رأسماله السوقي، ناهزت 12.8 مليار درهم في شهر أغسطس، ليرتفع مؤشره بنسبة 0.69%، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم العقارات والبنوك والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 960.4 مليار درهم في آخر جلسات شهر يوليو وصولاً إلى 973.14 مليار درهم بنهاية جلسات أغسطس.

وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في أغسطس ليقفز 41.64%، وارتفعت أسهم بنك المشرق 28.4%، وأجيليتي للمخازن 18.4%، وسكون للتأمين 15.3%، وطلبات 14.3%، وزاد الإسمنت الوطنية 10.9%، والأغذية المتحدة 8.85%، وبنك السلام- البحرين 8%، وشعاع كابيتال 7.8%، والإمارات ريم للاستثمار 7.65%.

في المقابل، تراجعت أسهم دبي للمرطبات 10.7%، والاتحاد العقارية 10.5%، ومصرف السلام السودان 9.3%، وأليك القابضة 6.85%، والإمارات للاستثمار 6.6%، ودو 6.6%، وتراجع تعليم القابضة 3.13%، ودبي التجاري 3%، وديار للتطوير 2.76%، وتكافل الإمارات 2.4%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أغسطس بنحو 4.2 مليارات درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 815.9 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً سيولة 943.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.96% إلى مستوى 10007.44 نقاط، رابحاً نحو 24 مليار درهم خلال أغسطس.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 2.99 مليار درهم في أغسطس، تلاه «الدار العقارية» بسيولة 2.06 مليار درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 1.85 مليار درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الصير للمعدات 43.4%، والشارقة للإسمنت 32.14%، وأبوظبي للموانئ 23.9%، وإسمنت الفجيرة 23.6%، وإشراق للاستثمار 23.44%، في المقابل، تراجعت أسهم الخليج الاستثمارية 12.92%، وعمان والإمارات للاستثمار 12.6%، وإي سفن- أذونات 11.43%، والبحيرة الوطنية للتأمين 8.2%، ودار التأمين 8.16%.

مكاسب

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي ناهزت 37 مليار درهم في شهر أغسطس، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيما أسهم البنوك والصناعة والمرافق العامة والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.849 تريليونات درهم في آخر جلسات يوليو الماضي إلى 3.886 تريليونات درهم بنهاية جلسات أغسطس 2026، منها 2.913 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و973.14 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

الأسواق الخليجية

على مستوى البورصات الخليجية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء خلال أغسطس، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 5.07%، والكويتي 0.79%، ومسقط 4.5%، فيما تراجعت بورصتا قطر 1.15%، والبحرين 1.04%.

أسواق الإمارات

تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، وانخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.79% إلى مستوى 5836 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.37% إلى 10007.44 نقاط. وتوزعت السيولة بواقع 1.93 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و2.23 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على شركة اتحاد إنيرجي القابضة (الخليج للملاحة سابقاً) بقيمة إجمالية 87.7 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 28.1 مليون سهم من أسهم الشركة، وبسعر 3.12 دراهم للسهم.

السعودية

تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.3% ليغلق عند 11127 نقطة، بتداولات 10.3 مليارات ريال.

وتصدر سهم نسيج الشركات المتراجعة بنسبة 10%، وانخفض سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بأقل من 1% عند 26.06 ريالاً و67.45 ريالاً على التوالي. في المقابل، تصدر سهم مسك الشركات المرتفعة بنسبة 9%، وارتفع سهم الأهلي السعودي بنسبة 1% عند 43.30 ريالاً.

مصر

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بآخر جلسات شهر أغسطس، وسط تداولات بلغت 18.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي نحو 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 4.287 تريليونات جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 54866 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 67917 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 25596 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 6809 نقاط.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 20893 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 27262 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 6548 نقطة.