قطاعات رئيسة تدعم صعوداً شبه جماعي للأسواق العالمية

شهدت مؤشرات الأسواق العالمية ارتفاعاً شبه جماعي خلال تداولات الأسبوع الماضي، وهو الصعود المدعوم بنمو قطاعات رئيسة، على الرغم من ضغوط الترقب والمخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.

وواجهت قطاعات الطاقة والمعادن الثمينة ضغوطاً هبوطية ملحوظة نتيجة التطورات الاقتصادية وأحدث تصريحات صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وول ستريت

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أسبوعاً إيجابياً، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 7711.76 نقطة مقارنة بـ7674.37 نقطة الأسبوع قبل الماضي، بنمو 0.5 %.

كما صعد مؤشر ناسداك المركب من 26180.45 نقطة الأسبوع قبل الماضي إلى 26402.423 نقطة نهاية الأسبوع الماضي مسجلاً مكاسب بنسبة 0.9 %.

كذلك ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5 % من مستوى 53277.01 نقطة الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 53559.99 نقطة الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب منذ ثلاثة أسابيع.

وشهد الأسبوع صدور عدد من البيانات الأساسية، كما راقبت الأسواق خلال اليوم الأخير كلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش في ندوة جاكسون هول، والتي سلط فيها الضوء على مخاوف التضخم.

أوروبا

أنهت الأسواق الأوروبية تعاملاتها الأسبوعية على أداء متباين غلب عليه الطابع الإيجابي، إذ قادت الأسهم الألمانية مكاسب المنطقة، مقابل تراجع محدود للمؤشر الرئيسي في فرنسا، وسط ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية وتوجهات السياسات النقدية.

وسجل مؤشر ستوكس 600 الإقليمي ارتفاعاً بنسبة 0.19 %، حيث صعد من مستواه السابق البالغ 654.18 نقطة لينهي التعاملات عند 655.45 نقطة، بمكاسب بلغت 1.27 نقطة.

في الوقت ذاته حقق مؤشر داكس الألماني الأداء الأفضل بين نظرائه، إذ قفز بنسبة 1.71 % محققاً زيادة قدرها 446.79 نقطة، ليرتفع من مستوى 26136.56 نقطة ويستقر عند 26,583.35 نقطة.

وفي المملكة المتحدة، شهد مؤشر فوتسي البريطاني تحركاً أفقياً ومكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.07 %، بعدما صعد بمقدار 7.70 نقاط ليغلق عند مستوى 10824.26 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق عند 10816.56 نقطة.

على الجانب الآخر خالفت الأسهم الفرنسية هذا الاتجاه الصاعد، حيث تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.98 %، ليفقد من خلالها 83.25 نقطة وينحدر من مستواه السابق عند 8484.43 نقطة لينهي التداولات عند 8401.18 نقطة.

آسيا

أنهت الأسواق الآسيوية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين في أداء مؤشراتها الرئيسية، وسط تضارب في اتجاهات أسهم التكنولوجيا والقطاعات الصناعية الكبرى في المنطقة.

وسجل مؤشر نيكاي الياباني ارتفاعاً في نهاية التداولات، حيث صعد من مستوى 66016.36 نقطة المسجل في إغلاق الأسبوع قبل الماضي ليغلق عند 66405.56 نقاط الأسبوع الماضي، محققاً نسبة نمو 0.59 %.

في المقابل، تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي لينهي تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 6788.88 نقطة، مقارنة بمستواه السابق البالغ 6912.95 نقطة، ليُسجل انخفاضاً بنسبة 1.79 %.