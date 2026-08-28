مكاسب سوق دبي تتخطى 3.7 مليارات درهم في 4 جلسات

وتصدر سهم «الأغذية المتحدة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 4 جلسات ليقفز 10.6%، وارتفعت أسهم أليك القابضة 7.2%، والإثمار القابضة 4.97%، واتحاد إنيرجي 4.3%، والفردوس القابضة 4.3%، وشعاع كابيتال 3.38%.
واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 4 جلسات بنحو 908.8 ملايين درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 218.9 مليون درهم، ثم «دو» جاذباً سيولة 299.3 مليون درهم.
سوق أبوظبي
وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الشارقة للأسمنت 16.9%، ودار التأمين 9.8%، وهيلي القابضة 9.65%، و«سبيس42» 9.3%، وإمستيل 8.3%.
في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 14.1%، وريسبونس بلس القابضة 9.33%، والبنك العربي المتحد 5.84%، وأمريكانا للمطاعم 5.74%، وأسمنت الفجيرة 5.05%.
الأسواق العربية
فيما تراجعت بورصة البحرين 0.12%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 1.5%.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية ارتفاع رأس المال السوقي لأسهم مؤشر «EGX30» بنسبة 1.5%، ليصل إلى 2.152 تريليون جنيه في أسبوع اقتصر على 4 جلسات، مقابل 2.1193 تريليون جنيه عند بداية الفترة، بزيادة بلغت نحو 32.7 مليار جنيه.
في المقابل، تراجع رأس المال السوقي لأسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 13.8%، لينخفض من 4.8 مليارات جنيه إلى نحو 4.1 مليارات جنيه، بتراجع قدره نحو 700 مليون جنيه.
وعلى مستوى رأس المال المدفوع للأسهم المقيدة، تراجع الإجمالي بشكل طفيف بنسبة 0.2%، من 595.1 مليار جنيه في بداية الفترة إلى 593.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، بانخفاض قدره نحو 1.3 مليار جنيه.
وبلغ رأس المال المدفوع لأسهم EGX30 نحو 186.2 مليار جنيه بنهاية الفترة، مقابل 186.3 مليار جنيه في بدايتها، بينما استقر رأس المال المدفوع لأسهم EGX70 EWI عند 105.9 مليارات جنيه دون تغير.
كما بلغ رأس المال المدفوع لأسهم EGX100 EWI نحو 292.2 مليار جنيه في نهاية الفترة، مقابل 292.2 مليار جنيه في بداية الأسبوع.
في حين تراجع رأس المال المدفوع لأسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 40.6%، من 1.1 مليار جنيه إلى 0.7 مليار جنيه.
الأداء اليومي
السعودية
وهبطت أسهم أسيج والكثيري وبوبا العربية وإم آي إس وكيمانول والخليجية العامة والاتحاد ومعادن وأكوا بنسب تراوحت بين 1 و4%. في المقابل، تصدر سهم نسيج الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وصعدت أسهم عناية ونايس ون وتكافل الراجحي بأكثر من 5%.
الأردن
وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.47%، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.18%.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و38 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.