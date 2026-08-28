مكاسب سوق دبي تتخطى 3.7 مليارات درهم في 4 جلسات

حقق سوق دبي المالي مكاسب تضاف إلى رأسماله السوقي جاوزت 3.7 مليارات درهم في 4 جلسات، ليرتفع مؤشره بنسبة 0.45%، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم العقارات والبنوك والصناعة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 975.46 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولا إلى 979.2 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «الأغذية المتحدة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 4 جلسات ليقفز 10.6%، وارتفعت أسهم أليك القابضة 7.2%، والإثمار القابضة 4.97%، واتحاد إنيرجي 4.3%، والفردوس القابضة 4.3%، وشعاع كابيتال 3.38%.

في المقابل، تراجعت أسهم دبي للمرطبات 6.06%، وسلامة 2.4%، وأمان 2.23%، وبنك الإمارات للاستثمار 1.78%، ومصرف السلام السودان 1.73%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 4 جلسات بنحو 908.8 ملايين درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 218.9 مليون درهم، ثم «دو» جاذباً سيولة 299.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.41% إلى مستوى 10044.52 نقطة خلال 4 جلسات.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 903.64 ملايين درهم في 4 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 332.48 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 314.8 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الشارقة للأسمنت 16.9%، ودار التأمين 9.8%، وهيلي القابضة 9.65%، و«سبيس42» 9.3%، وإمستيل 8.3%.

في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 14.1%، وريسبونس بلس القابضة 9.33%، والبنك العربي المتحد 5.84%، وأمريكانا للمطاعم 5.74%، وأسمنت الفجيرة 5.05%.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء خلال الأسبوع، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 2.63%، والكويتي 0.68%، والقطري 2%، ومسقط 0.13%.

فيما تراجعت بورصة البحرين 0.12%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 1.5%.

وأظهرت بيانات البورصة المصرية ارتفاع رأس المال السوقي لأسهم مؤشر «EGX30» بنسبة 1.5%، ليصل إلى 2.152 تريليون جنيه في أسبوع اقتصر على 4 جلسات، مقابل 2.1193 تريليون جنيه عند بداية الفترة، بزيادة بلغت نحو 32.7 مليار جنيه.

كما ارتفع رأس المال السوقي لأسهم مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.1%، من نحو 1.0974 تريليون جنيه في بداية الأسبوع إلى 1.1315 تريليون جنيه بنهايته، بزيادة بلغت نحو 34.1 مليار جنيه.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم مؤشر EGX100 EWI ارتفاعاً بنسبة 2.1%، ليصل إلى 3.2835 تريليون جنيه مقابل 3.2167 تريليونات جنيه في بداية الفترة، بزيادة قدرها نحو 66.8 مليار جنيه.

في المقابل، تراجع رأس المال السوقي لأسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 13.8%، لينخفض من 4.8 مليارات جنيه إلى نحو 4.1 مليارات جنيه، بتراجع قدره نحو 700 مليون جنيه.

وعلى مستوى رأس المال المدفوع للأسهم المقيدة، تراجع الإجمالي بشكل طفيف بنسبة 0.2%، من 595.1 مليار جنيه في بداية الفترة إلى 593.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، بانخفاض قدره نحو 1.3 مليار جنيه.

وبلغ رأس المال المدفوع لأسهم EGX30 نحو 186.2 مليار جنيه بنهاية الفترة، مقابل 186.3 مليار جنيه في بدايتها، بينما استقر رأس المال المدفوع لأسهم EGX70 EWI عند 105.9 مليارات جنيه دون تغير.

كما بلغ رأس المال المدفوع لأسهم EGX100 EWI نحو 292.2 مليار جنيه في نهاية الفترة، مقابل 292.2 مليار جنيه في بداية الأسبوع.

في حين تراجع رأس المال المدفوع لأسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 40.6%، من 1.1 مليار جنيه إلى 0.7 مليار جنيه.

الأداء اليومي

صعدت أسهم الإمارات خلال جلسة أمس، وارتفع مؤشر سوق دبي 0.27 % إلى 5882.63 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي 0.09 % عند 10044.52 نقطة.

السعودية

تراجع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.2% ليغلق عند 11238 نقطة، بتداولات 5.1 مليارات ريال. وانخفض سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 68.30 ريالاً.

وهبطت أسهم أسيج والكثيري وبوبا العربية وإم آي إس وكيمانول والخليجية العامة والاتحاد ومعادن وأكوا بنسب تراوحت بين 1 و4%. في المقابل، تصدر سهم نسيج الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وصعدت أسهم عناية ونايس ون وتكافل الراجحي بأكثر من 5%.

الأردن

انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.21%، إلى 4008 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول عند 12.7 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.65%.

وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.47%، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.18%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و38 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.