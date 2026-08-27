سوق دبي يصعد بأعلى وتيرة يومية في أسبوعين

صعد مؤشر سوق دبي المالي بأعلى وتيرة يومية في أسبوعين، وتحديداً منذ جلسة 12 أغسطس الجاري، مرتفعاً بنسبة 0.55%، أو ما يعادل 32 نقطة، مسجلاً 5866.79 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 5.4 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 969.73 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء، وصولاً إلى 975.12 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» ارتفاعات 29 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ246 مليون درهم مرتفعا 0.73% ليغلق عند 11 درهما، تلاه «دو» بـ65.22 مليون درهم، صاعدا 2.1% ليغلق عند 11.72 درهماً.

وصعدت أسهم الوطنية الدولية القابضة 9%، وأليك القابضة 7.94%، وشعاع كابيتال 3.85%، وبنك المشرق 3.7%، فيما انخفضت أسهم الإسمنت الوطنية 5%، ودبي للمرطبات 4.97%، وبي إتش إم كابيتال 4.65%، ودبي التجاري 1.87%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين أسهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة 47.6 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 15.6 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.05 دراهم للسهم، كذلك شهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «دبي الإسلامي» بقيمة 61.15 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 6.65 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 228.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 221.85 مليون درهم.

سوق أبوظبي

في المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10035.86 نقطة، متراجعاً 0.34%.

وتصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 159.6 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز»، جاذباً 113.7 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 86.13 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «الوثبة الوطنية للتأمين» بقيمة 19.2 مليون درهم. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إشراق للاستثمار 5.55%، وبيورهيلث القابضة 3.4%، وأيه دي إن اتش للتموين 3.23%، وإنفستكورب 3.2%.

وفي المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 4.98%، وأريد 4.89%، وبنك أم القيوين الوطني 4.1%، والبنك العربي المتحد 3.73%.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي، 728.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 607.4 ملايين سهم، عبر تنفيذ نحو 41 ألف صفقة.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.25%، والقطري 0.71%، ومسقط 0.40%، فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.20%، والبحرين 0.20%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.31%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.25% ليغلق عند 11260 نقطة، بتداولات 5.7 مليارات ريال.

وتصدر سهما عناية وأمانة للتأمين الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وصعد سهم الأهلي السعودي بنسبة 1% عند 43.40 ريالاً.

وارتفعت أسهم مصرف الإنماء واتحاد اتصالات ومعادن والمراعي ودار الأركان واس تي سي وبي اس اف وبنك البلاد والرياض بنسب تراوحت بين 1 و4%. في المقابل، هبطت أسهم بترو رابغ ومرافق وبان وطباعة وتغليف وأديس وبوبا العربية والبحري وسينومي ريتيل وأكوا بنسب تراوحت بين 2 و4%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 9.702 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 4.282.276 تريليونات جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر (إي جي إكس 30) 0.31% ليغلق عند مستوى 55106 نقاط، فيما هبط مؤشر «إي جي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.09% ليغلق عند مستوى 67926 نقطة.

بينما خسر مؤشر «إي جي إكس 30 للعائد الكلي» 0.3% ليغلق عند مستوى 25708 نقاط. وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.79% ليغلق عند مستوى 21269 نقطة، بينما ربح مؤشر «إي جي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.69% ليغلق عند مستوى 27578 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.18%، إلى 4017 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 17.4 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.73%، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.50%، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.11%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 43 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و35 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.