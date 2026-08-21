تداولات هادئة لأسهم دبي.. وصفقتان بـ191.2 مليون درهم

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية 1.6 مليار درهم، موزعة بواقع 1.02 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و612.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 523 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 36.2 ألف صفقة، وسط تباين المؤشرات وهدوء التداولات.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.909 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.936 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و973.2 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

وحصد سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 151.7 مليون درهم، تعادل 24.75 % من إجمالي تداولات السوق.

واستقر مؤشر سوق دبي عند مستوى 5839.53 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.04 %، وصعدت أسهم سلامة 9.43 %، والوطنية الدولية القابضة 5.45 %، وديبا 4.44 %، والاتحاد العقارية 2.5 %، فيما انخفضت أسهم الأغذية المتحدة 4.96 %، ودبي الوطنية للتأمين 3.25 %، وشعاع كابيتال 2 %، ودبي التجاري 1.88 %.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة (الخليج للملاحة سابقاً) بقيمة إجمالية 191.24 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 62.7 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.05 دراهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 23.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 415.75 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 392.08 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.69 % إلى 10075.66 نقطة، رابحاً ما يناهز 15 مليار درهم.

وتصدر «موانئ أبوظبي» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 104.7 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 92.5 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 86.5 مليون درهم.

وكان من ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم رأس الخيمة للأسمنت 9.3 %، وفينكس كروب 2.87 %، وإشراق للاستثمار 2.22 %، وفيرتيغلوب 1.9 %.

في المقابل، تراجعت أسهم الخليج اﻻستثمارية 4.88 %، وإي سفن- أذونات 4.6 %، ودار التأمين 4.6 %، والخليج للمشاريع الطبية 4.2 %.

الأسواق العربية

وشهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.26 %، فيما تراجعت بورصات الكويت 0.09 %، وقطر 0.92 %، ومسقط 0.31 %، والبحرين 0.07 %، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.41 %.

السعودية

تفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.26 % ليغلق عند 10954 نقطة، بتداولات 5.1 مليارات ريال.

وصعد سهم مصرف الراجحي 1 % عند 64.8 ريالاً، وارتفعت أسهم سينومي ريتيل وأماك وتهامة وساسكو وشاكر وعزم وإم آي إس ونفوذ وبدجت السعودية بنسب تراوحت بين 3 و6 %.

في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية 1 % عند 26.40 ريالاً، وهبطت أسهم صناعة الورق وتبوك الزراعية والوطنية وبي إس إف بنسب تراوحت بين 2 و3 %.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 1.863 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.218.915 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.41 % ليغلق عند مستوى 54737 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.33 % ليغلق عند مستوى 67634 نقطة، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.41 % ليغلق عند مستوى 25537 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.7 % ليغلق عند مستوى 20816 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.49 % ليغلق عند مستوى 27052 نقطة.

الأردن

تراجعت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بـ 0.14 %، إلى 3997 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 9.2 ملايين دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.60 %، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.03 %، واستقر الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.00 %.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 41 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و37 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.